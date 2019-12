Unas 35 personas fueron atacadas por palometas cuando ingresaron entre el viernes, sábado y domingo a las aguas de la laguna Setúbal, entre las costaneras Este y Oeste de esta capital. El lugar no está habilitado como balneario, como consecuencia de la histórica bajante del río. Sin embargo, los 40 grados de temperatura (sensación térmica de 45 grados) hizo que muchos bañistas ingresaran a las aguas y recibieran este ataque.

Diego Palomeque, delegado del Sindicato de Guardavidas de Santa Fe, recordó que la zona de Costanera y paradores, no está habilitada como balneario, debido a la presencia de especies peligrosas como consecuencia de la histórica bajante.

Entre los heridos por las mordeduras de palometas, hubo menores, por lo que es importante además el rol de los adultos que se acercan a las playas junto a ellos.

«Los mayores tienen que dar el ejemplo. Si saben que no pueden meterse al agua, no tienen que hacerlo sobre todo para que los chicos no los imiten, porque una palometa puede hacer más daño a un menor que a un adulto», sostuvo Palomeque.

Además, los análisis bacteriológicos que se realizaron en la laguna Setúbal arrojaron resultados negativos para el uso recreativo debido a la floración de microorganismos, como las cianobacterias -microalgas-, que pueden generar cierta toxicidad en el agua.

Al estar en contacto con la piel o en caso de ingestión, pueden resultar perjudiciales para la salud de los bañistas y guardavidas. La bajante del río influyó en esta situación porque hay un menor poder de «dilución», aseguraron a este diario expertos en el tema.

Además, al ser escasa el agua se calienta más rápido y es un hábitat muy favorable para la presencia de rayas y palometas. Según informaron los bañeros de la Costanera Oeste, hubo dos casos de picaduras de rayas a comienzos de diciembre.

Según el Laboratorio de Ictiología del Instituto Nacional de Limnología (Inali), que funciona en la vecina ciudad de Santo Tomé, son muchas las especies de palometas que existen, pero las más comunes en la zona son la spilopleura, conocida como piraña, palometa brava o palometa brillante; y la nattereri, llamada palometa mora o palometa pacusa.

Perciben la sangre, por eso cuando una de ellas muerde a alguien es muy probable que las otras se acerquen para atacar a otros. Es entendible, entonces, que los guardavidas cuando se anoticien de un caso le pidan a todos los bañistas que se retiren del agua.

Aparecen cuando las temperaturas son altas. En Santa Fe, en la década del 70, para permitir el ingreso de bañistas a la playa se colocaron trenzados de alambres a unos cinco metros de la costa, para evitar su ingreso.