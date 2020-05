Varios testimonios, acompañados por videos que se viralizaron en las redes sociales, de personas de distintas provincias argentinas dieron cuenta una vez más de la existencia de extraños sonidos durante la noche.

Todos aseguran haber escuchado en directo, sonidos «raros e inquietantes» provenientes del cielo. Algunos lo describen como trompetas sonando entre las nubes, otros dicen que se asemeja a la turbina ensordecedora de un avión (que no se ve y pasa a baja altura), o al paso de un barco por el río.

La doctora en Física Adriana Gulisano; especialista en Meteorología del Espacio, jefa del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Coordinación de Ciencias Físico-Químicas e Investigaciones Ambientales del Instituto Antártico Argentino, y miembro del destacado laboratorio de rayos cósmicos LAMP (Laboratorio Argentino de Meteorología del esPacio) dio su parecer al respecto.

Consultada por Meteored, la profesional reveló que “dentro de las posibles explicaciones en trabajos científicos se incluyen, el sonido de aviones supersónicos, choques de masas de aire calientes y frías (llamado cielomoto), volcanes de lodo y/o venteo explosivo de gas; sonidos producidos por tsunamis, u olas grandes al golpear contra la costa liberando cristales de metano. Debido a que no hubo reportes de erupciones por estos días, en este caso no es probable que el sonido provenga de ese fenómeno. Lo mismo sucede con la explicación asociada a los terremotos locales, ya que no hubo eventos registrados de esta clase en esos días y lugares. Tampoco se debió a la onda de choque de aviones supersónicos ya que no hubo este tipo de actividades.

Probabilidades

La otras posibilidades son: truenos provocados por tormentas; estruendo de meteoros, arenas resonantes; estallidos de rocas; vientos catabáticos sibilantes (es el viento que baja de las montañas y está muy ligado a la orografía particular del lugar).

La especialistas señaló con especial interés los truenos lejanos. Son la fuente natural mejor documentada y mejor entendida de sonidos atmosféricos. Gulisano, sostuvo que se trata de “ondas de sonido que viajan a grandes distancias, debido a la inversión térmica de la baja tropósfera, haciendo las veces de una especie de guía para la propagación”.