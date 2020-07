Valle María: dieron el alta al único caso de COVID-19

Se conoció el día 13 de julio el único caso positivo de COVID-19 en Valle María y recibió el alta en la jornada del miércoles 22 de julio.

Se encontraba haciendo el aislamiento en su domicilio asistido por personal de salud.

“Por fin termino la pesadilla”, manifestó a Informe 3 la mamá del paciente recuperado.

Agradecimiento

“Por fin termino la pesadilla, estamos muy felices mi hijo y yo, por haber logrado una batalla más contra esta enfermedad, que llego de la nada y como llegó, se fue, con todos los cuidados que teníamos que tener la vencimos y seguiremos cuidándonos.

Queremos agradecer a toda la gente que nos apoyó de una manera u otra viniendo a mi puerta a preguntar si necesitábamos algo o por teléfono.

Estoy muy agradecida de corazón a la Dra. Analía Rome, que estuvo siempre disponible y atenta a mi hijo; a la municipalidad, Marcelo y Sonia que me ayudaron mucho con su atención y no me puedo olvidar jamás de mis vecinos que estuvieron siempre atentos a nosotros: Vanesa, Rodolfo, Marita, Bernardo, Laura, Cesar, Gimena, Ani, en fin, a todos que estuvieron. Si me olvido de alguien, le pido disculpas.

Para terminar, a la gente que nos condenó, también les agradezco porque se acordaron de nosotros y ojalá nunca les pase lo que nos pasó, si les pasa, acá estoy para darles una mano de buena voluntad y de corazón, porque nosotros no vamos a juzgar a nadie y vamos a estar.

Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga hoy y siempre”.

Eliane Mateiro