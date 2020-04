Cerrito, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Paraná, es una de las primeras ciudades de Entre Ríos que elevó un petitorio al Gobierno para que se permitan salidas recreativas a sus vecinos de una hora. Similar decisión adoptaron Valle María, departamento Diamante y Maciá, departamento Tala. Por ejemplo, la localidad de Paraná Campaña, de aproximadamente 7.500 habitantes, definió un plan para salir de la cuarentena dura, según confirmó ayer en conferencia de prensa el intendente, José Benito Palacios.

El dirigente surgido del campo del vecinalismo justificó la decisión en base a los buenos resultados del aislamiento social, la baja densidad poblacional, una extensión territorial no tan amplia y a que la zona no tiene casos de coronavirus. “Gracias a Dios el virus no está”, dijo en tono optimista ante los medios locales de comunicación. Palacios sostuvo que la idea es avanzar hacia una cuarentena administrada, con salidas recreativas de una hora y en un radio de 500 metros.

El anuncio despertó lógica expectativa en una comunidad que ayer celebró sus primeros 133 años y que según se pudo saber cumplió sin problemas con las restricciones sanitarias dispuestas por el gobierno nacional.

“Se hicieron algunas notificaciones a algunos ciudadanos, pero después todo se desarrolló con normalidad”, dijo un conocedor de la zona a Uno.

Teniendo en cuenta todas esas condiciones, el gobierno municipal convocó a la Junta de Defensa Civil para definir el petitorio que ayer se elevó al Ministerio de Gobierno de Entre Ríos y este a su vez lo remitió al Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES), quien resolverá en última instancia si acepta el pedido. Todo parece indicar que la respuesta se podría concretar en las próximas 48 horas.

Los posibles circuitos

El intendente Palacios definió los circuitos establecidos para hacer las caminatas de esparcimiento y en relación a este punto aclaró que la flexibilización no implicará que los vecinos tengan luz verde para salir a hacer “gimnasia o salir a correr. El permiso solamente es para caminar”.

Los sitios escogidos para tal fin son el Sendero de la Laguna, el Sendero del Eucaliptal a la vera de la ruta 12, calle Borsotti, todo el contorno de la plaza de Las Colonias y se aclaró que no estarán habilitadas las zonas de juegos. A estos circuitos se sumará todo el recorrido de las calles Libertad y Unión, informó el presidente municipal.

En cuanto a la planificación pensada para el esparcimiento de diferentes grupos etáreos, el intendente explicó que en el caso de los adultos mayores “podrán salir a caminar en el radio de su barrio o su manzana, estableciendo un trayecto de 500 metros y respetando los 60 minutos que se han establecido desde la Nación”. Además se estipuló que puedan salir durante un horario vespertino y así puedan tener garantizada la luz solar, sobre todo cuando son inminentes las épocas de bajas temperaturas.

Para el resto de la población se permitirán las caminatas entre las 8 y las 19, siempre respetando la distancia social de dos metros, el uso de barbijo o tapabocas y de alcohol en gel.

“Tenemos un relevamiento del área de Deportes donde surge que la gente habitualmente sale a caminar durante el otoño más a la tardecita. Es decir alrededor de las 18, mientras que una parte ínfima de los habitantes salían a caminar más temprano”, graficó.

Contrato social

El jefe municipal afirmó en diálogo con Uno que para garantizar el cumplimiento de la medida se partirá de un “contrato social” entre la gente y las autoridades políticas, la Policía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La novedad es que en esta etapa sumará su colaboración en las tareas de control y de acompañamiento el área de Deportes de la Municipalidad. “Entendemos que están vinculados a esa actividad, ya sea por el hecho mismo de salir a caminar y por tratarse de una actividad de ayuda para la salud mental. Esa es la estrategia que le presentamos al gobierno de la provincia. Esperemos tener el consentimiento”. manifestó Palacios.

En el protocolo enviado al Poder Ejecutivo se puso mucho énfasis en las medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19. “Estamos en una ciudad pequeña, donde no tenemos ningún caso sospechoso. Desde la Junta de Defensa Civil llegamos a la conclusión de que el virus puede ingresar desde afuera. Es ahí donde nosotros tenemos que establecer los controles más estrictos, es decir en los accesos, donde la gente ingresa desde afuera hacia nuestra comunidad”, precisó Palacios.

Cerrito cuenta actualmente con dos accesos habilitados, el primero por el que se ingresa a través de ruta nacional 12 y avenida Racedo y el restante por ruta 12 y calle Concordia. “Vamos a establecer como único acceso a las personas que llegan desde afuera por avenida Racedo, donde se hará el control de temperatura y la desinfección de los vehículos”, se precisó.

Con una estrategia en marcha, los cerritenses esperan con ansias una decisión política que les podría dar un respiro al confinamiento.

La aldea que también quiere una cuarentena “administrada”

La localidad de Valle María, en el departamento Diamante, también solicitó que se autoricen en su jurisdicción las salidas de esparcimiento. Así lo confirmó en diálogo con UNO el intendente Mario Sokolovski: “Luego de la reunión que mantuvimos con el Comité de Emergencia, que integran el centro de salud, el jefe de la comisaría local y los concejales de cada bloque, decidimos avanzar con el pedido al gobierno de la provincia”.

Valle María tiene en la actualidad 4.000 habitantes, lo que representa una ventaja comparativa con otras localidades en cuanto a la posibilidad de tener un mejor control de la circulación de personas.

En caso de recibir la autorización, el gobierno municipal decidió que las salidas se dividirán en dos grupos: los días con terminación en número par podrán circular las personas cuyo DNI finalice en número par, mientras que los días con terminación impar lo harán los vecinos con DNI finalizado en número impar.