Un sector de la localidad de Isletas en el departamento Diamante fue afectado esta madrugada por un fuerte temporal de lluvia y viento que provocó varios destrozos.

En declaraciones a IN, el presidente de la Junta de Gobierno local, Lucas Eichmann, describió que toda la localidad está sin energía eléctrica «por la caída de postes y cables, también se produjo la voladura de algunos techos y caída de árboles«.

El jefe comunal informó que no hay heridos y pidió no salir de no ser en caso de emergencia y transitar con precaución por el camino de ripio que une Isletas con General Ramírez, especialmente a la altura de la Capilla San Lorenzo, debido a los gajos y cables que cayeron sobre la vía de tránsito.

«Estamos evaluando los daños y tratando de brindar las respuestas lo más rápido posible de acuerdo a un orden de prioridad«, dijo el dirigente a este sitio.

Posteriormente se conoció que el temporal provocó daños y voladura de techos en varias viviendas y galpones por lo que por estas horas hay preocupación ya que continúa vigente el alerta metereológico. (IN)

Fotos gentileza: Alcira Aguilar

