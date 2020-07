Un pastor de Crespo le restó importancia al coronavirus

El pastor de la Iglesia Bautista de Crespo, Emanuel Plem, opinó sobre la pandemia del COVID-19, las Profecías Bíblicas y el modo en que se encaró la cuarentena.

“A lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes plagas, pero si comparamos esta epidemia con las que hubo en los últimos 2000 años, la del Covid-19 es la que menos consecuencias ha traído, más allá del dolor que siempre representa la pérdida de personas”, analizó el religioso.

En ese marco, en declaraciones a FM Latina 97.5, se explayó para sostener que “si vemos las epidemias o plagas del siglo pasado, murieron millones de personas, entonces nos preguntamos si la actual, está escrita en la Biblia… Es una cuestión muy delicada, que hay que ver cómo termina y en la que la política se ha metido bastante. Trato de leer y escuchar todas las voces y es bueno que muchas veces seamos críticos, con los dirigentes políticos, con los infectólogos, porque entre ellos mismos hay contradicciones e incluso hay que ser críticos también con los pastores. Hay muchos extremos. Se habla que con esta pandemia se ‘termina el mundo’, nos quieren hacer creer que las funerarias están repletas y no es así…”, indicó.

“Hoy la mayoría de la gente hace una vida lo más normal posible y no le tiene miedo al virus, como hay otro grupo que sigue encerrado, que no se quiere reunir con nadie por miedo a que les llegue el virus y los mate. Está comprobado que, si bien esta enfermedad es muy contagiosa, la mayoría de los afectados son asintomáticos, no se dan cuenta que la tienen y solamente un pequeño porcentaje es el que tiene las consecuencias más graves, pero que vienen con otros problemas de salud”, sostuvo.

Finalmente, Plem reflexionó: “Lo que tenemos que hacer es animar a la gente a leer la Biblia, que es muy clara, dice que al final de los tiempos van a venir muchas cosas, pero esto, no sería nada a comparación de lo que dice precisamente la Biblia. Por eso lo importante es estar preparados, tener nuestra fe en Jesús y confiar en él como nuestro Señor y Salvador”.