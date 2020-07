Un cometa “rozará” la Tierra en agosto

El cometa C/2020 F3 conocido como “Neowise”, por el nombre del telescopio que lo descubrió, sigue acercándose a la Tierra. Después de alcanzar la máxima aproximación a nuestro planeta, continuará con su ruta hacia los confines del sistema solar y no volverá a ser visible desde durante los próximos 6.800 años.

El pasado 3 de julio, el cuerpo alcanzó en su órbita el punto más cercano al Sol, conocido también como “el perihelio”, y ahora se está moviendo hacia la Tierra, para llegar al punto de mayor aproximación entre el 22 y 23 de julio, cuando estará a una distancia de 103 millones de kilómetros.

Durante la pasada semana, el cometa ya fue visto desde el hemisferio norte, pero solo una hora antes del amanecer. Este 12 de julio se dejó ver en el cielo de San Carlos y Hermosillo en el estado de Sonora, en México, y también en algunos puntos de Nuevo León o Chihuahua, donde los observadores disfrutaron del espectáculo sin necesidad de utilizar binoculares.

Dependiendo de las condiciones atmosféricas, el cometa puede ser observado a simple vista o con ayuda de dispositivos como binoculares y telescopios. Además, se pueden usar cámaras que tengan un buen zoom.

Según publicó RT, el pasado 5 de julio, el cosmonauta ruso Iván Vágner compartió una foto del cometa tomada desde la Estación Espacial Internacional. “Intenté captar al cometa C/2020 F3 un poco más de cerca, el más brillante de los últimos siete años”, comentó, agregando que “su cola era claramente visible desde la Estación Espacial”.

