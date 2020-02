Los reclamos por el estado de los caminos en las localidades rurales son un tema de larga data. Pasan los gobiernos nacionales, provinciales y locales pero poco o nada cambia.

Uno de los casos que preocupa a los vecinos y a las propias autoridades de las juntas de gobierno es la situación que se da en una calzada ubicada en un camino de tierra que une a las localidades de Chilcas e Isletas sobre el Arroyo Doll, en el límite entre los departamentos Diamante y Victoria.

Desde hace años, producto de las grandes lluvias y el escaso mantenimiento, el lugar se fue socavando, a tal punto y según pudo constatar IN, ya se partió la estructura de hormigón y solo pueden circular vehículos livianos.

Ahora sólo depende de las lluvias o de alguna obra urgente de la Dirección Provincial de Vialidad el hecho de que la estructura se mantenga en el lugar. En caso de que se corte, dejará incomunicado a un sector de ambas localidades y hasta podría provocar un accidente. Será otro camino de la producción -especialmente láctea y agrícola- al que le irán ganando las malezas para quedar en el olvido.

Gestiones ante Vialidad

Durante la gestión de Alcides Wolf al frente de la Junta de Gobierno de la localidad de Isletas se realizaron gestiones ante Vialidad. El arreglo del lugar le corresponde a la Zonal Diamante y Victoria de la DPV.

Tiempo después, altos funcionarios del organismo vial entrerriano visitaron el lugar, comprobaron el problema y enviaron camiones con escombros para hacer contención y evitar que se siga erosionando la tierra que sostiene el hormigón.

Sin embargo, una vez más fue una obra incompleta y por ende no alcanzó. Solo retardó lo peor, el corte total del camino.

Exposición policial

El propio ex jefe comunal de Isletas reconoció a este sitio que al observar que no podía brindar una respuesta con recursos propios y no obtenía el correspondiente apoyo de Vialidad, realizó una exposición policial para deslindar al ente gubernamental que conducía y a su persona ante cualquier accidente que se genere en el lugar.

FOTOS Y VIDEO DEL LUGAR:

El agua ya pasa debajo de la estructura de hormigón por lo que el socavamiento aún es mayor.

Fotos y video: Isletas Noticias