Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y el gabinete de ministros, el mandatario dialogó sobre la situación actual y puso de relieve la importancia de articular la tarea, estar a la altura de responsabilidad que cada uno tiene desde su lugar y atender las demandas y las expectativas de la sociedad.

La legisladora por el departamento Diamante valoró esta instancia de trabajo. “Pudimos expresarnos y trazar un panorama de cada departamento, además de aportar ideas de cómo ir avanzando en los próximos días. Es interesante articular y planificar acciones para enfrentar esta situación”, dijo Claudia Gieco.

“En salud cuando se gana tiempo se ganan vidas. Hay un equipo de gobierno que está trabajando con mucho compromiso”, les dijo el mandatario a los senadores del oficialismo y la oposición a través de la videoconferencia.

Luego agregó: “Estamos en una situación muy compleja que va más allá de cualquier criterio de ordenamiento previo. Hemos trabajado de manera minuciosa y articulada y creo que son tiempos de entender que la única forma de salir adelante con un programa atravesando esta pandemia y reordenar la economía tanto para sector público como privado es trabajando con políticas coordinadas y apelando a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos desde el lugar que nos toca. Y en este sentido, es clave trabajar de manera articulada con ustedes en el Senado, donde están representados los 17 departamentos de la provincia”, les dijo Bordet a los legisladores.

Y remarcó: “Hay prioridades en las cuales tenemos que estar de acuerdo y no tenemos que perder tiempo en desavenencias ni en nimiedades políticas. Hoy la sociedad no está pidiendo estar a la altura de las expectativas y las demandas que tienen. Y hemos escuchado esas demandas cuando tomamos la decisión de bajar a la mitad los sueldos del Ejecutivo, que después también tomaron Los Poderes Legislativo y el Judicial. La escuchamos a tiempo». En este sentido, indicó que «también tenemos que escuchar a la sociedad que nos está pidiendo tener gestos que superen divisiones estériles que no conducen a la solución del problema. En esto es que yo apelo a entre todos articular las medidas necesarias para estar al lado de mucha gente que está con angustia, sobre todo la población más vulnerable, a los adultos mayores, y muchos que pueden llegar a perder su fuente laboral».

“Tenemos que estar al lado de nuestra sociedad, es lo que este tiempo nos está demandando a todos desde la responsabilidad que nos toca”, indicó el gobernador.

Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta, agradeció la disposición “del gobernador Gustavo Bordet y el acompañamiento de todos los senadores, tanto del oficialismo como de la oposición”.