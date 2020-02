«La sociología me dio herramientas para interpretar la vida y las relaciones. Por ejemplo, las relaciones con los otros presos: ‘loco, si tuvimos la misma vida, vos sos de una villa y yo de otra, no nos apuñalemos‘. O con mi familia, porque viví el embarazo y el nacimiento de mi primer hijo por teléfono, estuve con él recién a los 3 años. Todo eso me ayudó a reflexionar. Mi pregunta era: cómo hago para no volver a caer en cana y que mi hijo no herede la cárcel».

Lo primero que hizo, dos meses después de haber recuperado la libertad, fue replicar la biblioteca y ponerle un objetivo: «Que ninguno de nosotros caiga en cana». La dirige junto a Checho, un joven que llegó al penal mientras Waldemar era bibliotecario. «Llegó baleado, al borde de la muerte. Empezó a estudiar epistemología, filosofía y ahora miralo, es el vicepresidente». Checho, que está terminando de construir los baños, saluda y se luce: donde había una casilla ahora crece la idea de hacer una sede de tres pisos.