Reuniones sociales: qué pasará en General Ramírez

Causó gran repercusión y cierta indignación en buena parte de la sociedad, el anuncio extraoficial de que en Entre Ríos se suspenderán las reuniones sociales. Es a días del Decreto que las habilitaba, y a horas de la adhesión de los municipios para realizar encuentros de hasta 10 o 15 personas.

En el caso de General Ramírez, un funcionario le comentó a IN que “seguramente vamos a seguir la decisión de la Provincia. Estamos a la espera del Decreto“. Es decir, que si el gobierno finalmente confirma que da marcha atrás con la habilitación, en esa ciudad del departamento Diamante también lo harán.

Recordemos que tal como indicó este sitio, en Ramírez adhirieron esta semana a las reuniones de hasta 10 personas que vivan en la ciudad, durante los viernes, sábados, domingos y feriados. En ese sentido, pedían “responsabilidad y buen comportamiento ciudadano”.

La decisión de Bordet se debe al notable aumento de casos de Covid-19 en los últimos días, que en gran medida se deben a la falta de responsabilidad social. No obstante, por el momento los mismos no están diseminados por la provincia, sino que se concentran en puntos específicos, como el departamento Colón. (IN)