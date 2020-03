Frente a la situación sanitaria extrema de público conocimiento, y con una cosecha gruesa que en su gran mayoría está aún en los campos, la Federación de Acopiadores emitió recomendaciones para que el acopio de granos pueda continuar sin problemas y para preservar la seguridad de los operarios y los trabajadores.

“Mantener su normal funcionamiento de punta a punta resulta vital para el país, ya que es el primer eslabón necesario para la producción de alimentos”, afirmó la la Federación.

A continuación compartimos las recomendaciones de los Acopiadores para resguardar la salud y evitar la circulación del virus Covid-19:

*Coordinar ingresos y egresos de camiones para evitar congestiones y minimizar los tiempos de descarga y espera.

*La espera del camionero debe realizarse dentro del camión hasta tener indicaciones.

*La comunicación entre el personal del acopio y el camionero debe mantenerse al aire libre y respetando la distancia de 1,5 metros.

*No compartir cabinas.

*No compartir mates.

*No compartir elementos como cubiertos, teléfonos celulares, radio llamados o cualquier otro elemento.

*Realizar higiene constante de manos con alcohol en gel o jabón, y de las superficies con lavandina. Garantizar la disponibilidad de estos elementos dentro de las instalaciones de cada empresa.

*Todo trabajador mayor de 60 años o personal de riesgo debe cumplir la licencia correspondiente.

*Potenciar el trabajo remoto, disminuyendo al máximo el número de personas requeridas en cada planta.

*Recurrir a las herramientas digitales para las transacciones comerciales, consultas o trámites administrativos.

*Si algunas de las personas siente algunos de los síntomas difundidos debe realizar las consultas correspondientes a las autoridades médicas de su localidad.