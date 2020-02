El domingo 16 de febrero en el Parque Evita de General Ramírez se llevará adelante el Concurso Pre Bandas. El ganador estará presente en el Ramírez Festeja y podrá ser telonero de Kapanga. Los interesados se pueden inscribir hasta el 14 de febrero. Los cupos son limitados.

BASES Y CONDICIONES

Objeto del Concurso

1. Este certamen tiene como propósito seleccionar a uno de los grupos o bandas que participarán del Festival Ramírez Festeja 2020, en la jornada en que realice su presentación el grupo Kapanga.

2. El mismo es organizado conjuntamente por Subsecretaría de Políticas Culturales y el grupo Insomnia, en adelante la “Organización”.

​De las canciones y participantes

3. Los participantes podrán presentarse con total libertad en cuanto a la cantidad de integrantes sobre el escenario, los que serán informados al momento de la inscripción.

4. No se aceptarán cambios en la formación del grupo ganador a la hora de su actuación en el escenario de Ramírez Festeja.

5. La Organización podrá autorizar algún cambio en la formación en caso de fuerza mayor, que será previamente comunicado.

6. Podrán participar bandas profesionales y amateur.

7. Ningún integrante de un grupo o banda podrá formar parte de otro en el mismo certamen.

8. El repertorio para la competencia deberá estar compuesto por tres (3) obras, al menos una (1) de autoría propia. En caso de empate, el jurado podrá solicitar una 4ta canción de libre de interpretación.

9. Los grupos o bandas no podrán interpretar obras de la banda Kapanga.

10. Cada inscripto deberá contar con sus instrumentos correspondientes. La Organización dispondrá de una batería (bombo, tones de 12, 13 y 16 pulgadas, pie para redoblante, 3 fierros (no hit-hat), el resto de los cuerpos corre por cuenta de cada grupo participante.

11. La Organización no se hace responsable de la perdida, daño o mal funcionamiento de los instrumentos de los participantes.

12. En caso que el grupo o banda cuente con sonidista, este podrá hacer uso de los equipos de la mezcla durante la presentación.

13. El estilo o género musical no es un condicionante para la participación.

14. Los grupos participantes contaran con 10 minutos para armado y desarmado en el escenario.

​Del Jurado

15. El Jurado estará integrado por 3 personas idóneas.

16. Ningún miembro del Jurado deberá ser ex integrante de los grupos participantes como tampoco debe tener relación familiar, comercial o profesional con los mismos.

17. El jurado no deberá dar ningún tipo de explicaciones durante el desarrollo del certamen, sí una vez finalizado el mismo, si lo cree conveniente.

18. Los valores que el jurado tendrá en cuenta son:

a. Autenticidad

b. Puesta en escena

c. Ejecución instrumental, voces y arreglos

d. Composición

e. Afinación

f. Equidad de género en la integración de la banda (Ley 27539)

19. La calificación será de 01 a 10

Otras cláusulas

20. La Organización se reserva los derechos de difusión sobre las canciones, imágenes y videos de los participantes.

21. Los participantes liberan a la Organización de toda responsabilidad legal que sobrevenga por la violación de derechos de autor de terceros, aceptando la responsabilidad para sí. y se obligan a indemnizar a los organizadores de todas las consecuencias, gastos y costos que originen cualquier juicio y/o acciones tomadas por terceras personas que reclamen el derecho de autor de las obras a interpretar en el concurso.

Del contrato

22. El grupo o banda que sea designado ganador del presente concurso, obtendrá un premio de $15.000 y el derecho a realizar su presentación en el escenario principal de Ramírez Festeja 2020 en la misma jornada que haga su presentación la banda “Kapanga”.

Situaciones excepcionales

23. El jurado se reserva el derecho de resolver en forma inapelable cualquier situación no prevista en este reglamento

24. El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de estas bases.

Por mayor información, comunicarse al: Tel: (0343) 490 2001; Cel: 343 5 444 408 o a politicas.culturales@generalramirez.gob.ar, insomnia.generalramirez@gmail.com, Facebook: Agenda Ramírez ó insomnia.ramirez.