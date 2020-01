«Tusa» es la canción más escuchada por los argentinos en Spotify hace varias semanas. Además de despertar memes por el raro español de Nicki Minaj -«pero hice toro ese llanto por nara»-, suele generar una pregunta obligada al ser oída entre amigos: ¿Qué significa «tusa»?

Se trata de una palabra de origen colombiano que se refiere a cuando una persona está despechada y no puede superar a un antiguo amor. Por eso, cuando alguien dice que se está «entusada» es que no puede dejar atrás a ese ex. Lo que significa que podés usar «tusa» cuando terminás una relación y las cosas no quedan en buenos términos.

Pongámoslo en contexto. «Ya no tiene excusa (No, no) Hoy salió con su amiga dizque pa’ matar la tusa (Ah, tusa) Que porque un hombre le pagó mal (Ah)», canta la colombiana Karol G al iniciar el tema. La cantante nos recomienda que a todo mal de amores, las mejores amigas son la mejor solución para sanar un corazón roto.

Y aunque utiliza de pretexto una decepción amorosa, el trasfondo de la canción es el apoyo que existe entre mujeres, la unión y la fuerza para salir adelante de la adversidad, aún cuando las condiciones sean desfavorables.

Además de la letra, el video de «Tusa» se encuentra lleno de simbolismos, donde cada elemento tiene un significado.

Karol G lo explicó recientemente: «El hecho de que estoy yo vestida de rosado y que todo el video es rosado expresa la dulzura y la femineidad de lo que somos, el hecho de que el video tiene partes lujosas y ostentosas de cierta manera quiere decir que podemos tener lo que queramos, que somos mujeres que hemos conseguido muchas cosas con lo que hemos trabajado», reprodujo Los Andes.

Incluso, los equinos están por una razón: «Los caballos significan sabiduría poder y fuerza, por eso los puse y los puse en un mundo de fantasía porque todas las personas tenemos sueños, ese lugar al que queremos llegar».