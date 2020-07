Productor entrerriano donó dinero al hospital para agradecer la atención sanitaria

Un productor rural de Alcaraz llamado Néstor Giannichini donó $18.500 al Hospital Ecuador de la ciudad el último viernes, para agradecer por la atención y los cuidados que había recibido su difunto suegro mientras estuvo internado en el nosocomio.

En diálogo con La Sexta, la directora del hospital, María Mercedes Olmos, dijo que la donación la sorprendió y les vino muy bien. «La verdad es que no me lo esperaba, estamos tremendamente agradecidos«, expresó e informó: «La plata ya fue destinada a comprar bolsas de cemento y malla sima que necesitábamos para terminar el contrapiso de una construcción que estamos haciendo al lado del hospital y que estará destinada al área administrativa«.

El productor solidario es «un vecino que tuvo internado en el hospital al papá de su señora, Estela Rohr. El paciente era de Piedras Blancas (también en el departamento La Paz) y ya venían intrenándolo acá en varias oportunidades, hasta que lamentablemente falleció», contó.

Tras la muerte de su suegro, Giannichini apareció con el dinero. «Él siempre se atendió en este hospital. Durante la último internación del padre de su señora, me había dicho que de alguna forma quería agradecer la atención recibida, que me donaba una vaquilla para que yo la hiciera o la vendiera, o si quería el importe de la vaquilla, entonces yo le había dicho que me convenía más el importe porque ahora, con esto de la cuarentena, se complica hacer reuniones u otras actividades para recaudar dinero. Inesperadamente, llegó un día a la tarde y me entregó 18.500 pesos«, afirmó la médica.

«Estoy súper agradecida. Ya hemos tenido donaciones, de artículos de limpieza, de macetas, una vez de dinero por parte de una diputada, y todo lo que se va donando se va invirtiendo en el hospital y se puede ver«, remarcó Olmos. «Todos los días le estamos haciendo algo nuevo al hospital, siempre lo estamos cambiando, y ahora con la perspectiva de terminar ese salón que será dividido y estará destinado a lo administrativo, ya que el hospital es tan chico que la parte de estadística y el señor que reparte leche, están en un bañito«, contó. (Fuente: lasexta)