La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez procesó a seis altos mandos de la Armada Argentina y sobreseyó a un séptimo marino en la causa por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes a bordo, ocurrido en noviembre de 2017.

En un escrito de 619 páginas fechado el 31 de enero, Yáñez les imputó el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea» a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.