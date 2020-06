Por primera vez en su historia, el Día Internacional del Orgullo es virtual y durará 24 horas seguidas

Se llama “Global Pride 2020, exist, persist, resist”, una idea que nació en abril gracias al trabajo de organizadores voluntarios de todo el mundo comprometidos para que la pandemia no se llevara puesta a una celebración icónica para la comunidad. La celebración se hace cada 28 de junio en conmemoración a lo que pasó en 1969 en el bar Stonewall Inn de New York: en una redada, la policía intentó apresar a varios de los habitués pero esa noche, como nunca antes, ellos decidieron que no permitirían más abusos y resistieron.