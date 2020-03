Días atrás el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –Senasa– emitió un alerta general destinado a productores de Salta, Córdoba, Formosa, Chaco Santa Fe, Entre Ríos y todo el oeste del país, debido a la aparición de la tucura quebrachera.

Sobre este tema, el responsable del Área de Asesoramiento Técnico de Cooperativa La Ganadera, ingeniero Daniel Dechanzi, aseveró que «la plaga está emparentada y muchas veces es confundida con la langosta, pero se diferencian en la forma de vida. La langosta se mueve en mangas y es muy voraz en cuanto al ataque a los cultivos. En tanto que la tucura quebrachera, cuyo nombre científico es Tropidacris collaris, tiene su hábitat original en el monte, en las zonas del norte en las provincias de Santiago del Estero y Chaco y se alimenta principalmente del quebracho blanco. Otra de las diferencias radica en el tamaño, la langosta es mucho más chica, casi 5 cm. Si es hembra y algo menos en los machos, en cambio la tucura mide aproximadamente 13 cm.».

La deforestación y la ampliación de zonas cultivables han hecho que, en búsqueda de comida, se produzca un desplazamiento hacia otros lugares. Por este motivo «la tenemos en nuestra zona» afirmó y agregó: «este insecto es más bien de hábitos solitarios, si bien ante la falta de alimentos puede atacar cultivos de sorgo, de soja y de maíz».

También puntualizó que en las zonas donde se detectan ninfas que no vuelan «es el momento oportuno para hacer el control. Si bien es cierto que hasta el momento no se han producido daños graves no hay que descuidarse», expresó Dechanzi.

«La clave está en la comunicación», indicó el ingeniero. Por eso se solicita a los productores y vecinos de las localidades afectadas, que se comuniquen con el Área Técnica en cualquiera de las sucursales que la cooperativa ramirense posee, ya que además del asesoramiento cuentan con los productos efectivos para combatir la plaga.