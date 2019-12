En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Parente consideró “escandalosa” la designación de Urribarri “por tres razones: primero por todas las causas judiciales que posee en su contra, segundo porque dudo de la idoneidad de Urribarri para ocupar ese cargo porque Israel es un país que está ubicado en una zona neurálgica del Planeta, rodeado de países hostiles, tiene en su seno a la Autoridad Nacional Palestina y tiene una comunidad argentina muy importante”.

Recordó además que “hay tres temas que son fundamentales en la relación de Argentina con el Estado de Israel: la causa de la Embajada de Israel que no ha sido esclarecida, el tema de la AMIA que tiene connotaciones obvias y la muerte dudosa del fiscal (Alberto) Nisman”. “Estoy seguro que este señor ha sido solidario con la expresidenta y su equipo (Cristina Fernández) en la firma de aquel bochornoso acuerdo que ha sido investigado por la Justicia y tuvo consecuencias nefastas, y además ignoro qué conocimiento puede tener este señor de lo que es toda la problemática de Medio Oriente”, refirió.

Afirmó que “si bien el Presidente de la Nación tiene la facultad de designar embajadores políticos porque la ley de servicio exterior lo permite, y eso no está mal, pero no se puede enviar a un multiprocesado a representarnos a un país tan importante como Israel, ni a ningún otro país”.

Asimismo, consideró que “esto es escandaloso y tendría que haber una movilización de la gente bien pensante que no tenga compromisos con este fulano y que se haga una operación –en el buen sentido de la palabra- en el Senado de la Nación tendiente a evitar que los senadores le den el acuerdo, lo que es una batalla perdida porque sabemos que hay una mayoría afín al gobierno, pero por lo menos los senadores entrerrianos de la oposición deberían votar en contra”.

“Francamente creo que esto no puede ser admitido por más derecho que tenga el Presidente de la Nación a designar embajadores, porque lo que no puede hacer es designar a cualquier embajador. Debe tener un mínimo de idoneidad y de moralidad, y en este caso están seriamente cuestionadas las dos cosas”, apuntó.

Sobre la falta de pronunciamientos contra la designación, Parente aseveró: “No ignoro que hay compromisos que se han enlazado en la Legislatura con este señor, que me resultan realmente ajenos. Fui dos años diputado provincial y toda esta problemática que está siendo investigada por la Justicia me resulta totalmente ajena, insólita, extraño, y la repudio totalmente. Espero que en el futuro esto no se reitere porque habla muy mal de la representación política de la ciudadanía”.

“Lamento ser el único que se haya pronunciado al respecto y espero que los que integran el Comité Nacional por la provincia de Entre Ríos, y los senadores Alfredo De Angeli y Estela Olalla deberán pronunciarse al respecto a través del voto o de declaraciones públicas”, señaló.

Cuestionó además que “un gobierno que asume no tiene libertad para hacer lo que se le antoje, llevarse por delante los derechos, declarar la emergencia y transformar al Congreso en una escribanía nuevamente, yo creía que iba a ser diferente. No se puede transformar el Congreso ni el servicio exterior en un aguantadero de personas investigadas por la Justicia. Por eso es escandaloso y me avergüenza como entrerriano”.

“Me avergüenza que esto en Buenos Aires no se conozca. A veces hay gente en Buenos Aires que cree que los entrerrianos somos uruguayos, y salvo por algunos periodistas no existimos en las noticias de los medios de Capital Federal y alrededores, creen que Urribarri es un petiso simpático, cuyos hijos juegan al fútbol y que es un tipo piola. Desconocen la catadura de este personaje y así va a pasar desapercibido, pero como entrerriano me avergüenzo, porque la provincia fue el albergue de miles de judíos que se radicaron en esta tierra y la hicieron claramente progresista”, sentenció.

“Lamentablemente hay una anomia que impide que haya gente que pueda pronunciarse. Las expectativas que uno tenía con este gobierno nacional, se me están deshilachando porque fue un ovillo atado con hilo muy débil y al irse desatando será muy lamentable para el país”, concluyó. (Fuente: Análisis)