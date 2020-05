Por la agrupación Partido de la Concertación Forja

Como empezar un escrito sin poner en el tapete en sus primeras líneas la situación en la que hoy nos encontramos miles de mujeres, situación que no es ajena a los medios de comunicación, pero de la cual no se hacen eco, pareciera que vivimos bajo la premisa imperante del lema DE ESTO NO SE HABLA, y es que las mujeres víctimas de violencia de género nos encontramos atravesando una cuarentena que nos implica un aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar un posible contagio del virus del Coronavirus, una cuarentena que en muchas ocasiones nos ha llevado a vivir las 24 horas del día con nuestro agresor.

Bajo esta situación nos encontramos en una extrema vulneración, en donde los casos por violencia de género han aumentado, y donde el peligro se ha vuelto constante, en nuestra provincia Entre Ríos, desde que empezó la pandemia ya hemos tenido varios casos de femicidio, teniendo en cuenta los que salen a la luz, y sin lograr tener una cifra exacta de otros que pueden haber sucedido sin que sepamos bajo qué caratula están.

Unos días antes de que se decretase la cuarentena nos encontramos con el desenlace fatal de Fátima Acevedo, de 25 años, madre de un niño, de Paraná, fue intensamente buscada durante una semana, había realizado innumerable cantidad de denuncias que no prosperaron, tenia de su disposición un botón antipático que era ineficiente ya que solo podía activarse teniendo datos en el celular o wifi a su alcance.

Durante la cuarentena una joven de 23 años llamada Romina Roda, fue asesinada por su ex pareja, el mismo la apuñalo hasta matarla, tenía una hija de dos años que fue hallada por un familiar mientras se encontraba llorando.

Al día de la fecha nos encontramos con otro caso de femicidio, de una joven de 24 años, que cayó de un octavo piso de un departamento céntrico, al momento del hecho se encontraba con su pareja, el femicida permanece detenido mientras se investiga este asesinato.

Bajo estas premisas es que como mujeres nos interpelamos a pensarnos, en lo que implica esta crisis sanitaria que nos lleva a estar encerradas y en varias ocasiones con nuestros propios verdugos, como esto afecta y nos vulnera desde otros lados dentro de un círculo de la violencia que nos convierte en victimas de diversos tipos de violencias tanto física, sexual, económica, psicológica e inclusive la muerte misma.

Necesitamos que se tomen medidas con suma urgencia frente a esta situación pandemica que vivimos las mujeres y les hijes de las mujeres víctimas de violencia machista, es por esto que pedimos que se declare la emergencia nacional en violencia de género, esto implica que se destine un real y mayor presupuesto a las entidades que trabajan estas problemáticas para poder detectar, contener y dar seguimiento a las mujeres víctimas de violencia de género.

El Covid-19 en algún momento va a pasar, pero nosotres hace mucho tiempo que somos las victimas de femicidio y venimos en aumento, pero no somos una estadística, no somos un número y es por esto que exigimos que se tomen medidas para resguardar la salud física y mental de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Real implementación de la Ley 26.485. de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

Implementación Urgente de la Ley Micaela 27.499 de Capacitación en género y violencia contra las mujeres, esta ley obliga a todas las personas que trabajan en los 3 poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres

Implementación urgente del Programa Nacional de Educación Sexual Integral ESI, ley Nº 26150, la misma se puede incorporar a la curricula virtual de las diferentes escuelas.

Especialización en género a las fuerzas policiales para el buen uso de las herramientas de la Institución a la hora de encontrarse con un caso de violencia y poder dar respuesta efectiva y canalizar la misma de manera rápida y eficiente.

Descentralizar el número de atención a la víctima de violencia de género, con la disponibilidad de un número de whatsapp por provincia que funcione las 24 hs para que se pueda dar un correcto asesoramiento y seguimiento de los casos de violencia de género, derivaciones y contención a las víctimas.

Talleres de desmitificación sobre la violencia, explicación del círculo de la violencia, tipos de violencia, salud sexual y reproductiva, empoderamiento y mujeres en la historia.

Desde la agrupación Partido de la Concertación Forja y desde el grupo de mujeres de forja, nos encontramos terriblemente preocupadas por esta situación que nos toca vivir, sabemos que es imperante tomar medidas de urgencia en un corto periodo de tiempo, sabemos también que cuando esta pandemia termine, podremos salir a tomar la calle y reclamar medidas más fuertes para frenar esta otra pandemia la de los femicidios, que queda a la sombra de la pandemia del coronavirus.