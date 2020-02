Por Gonzalo Schmidt (*)

Isletas Noticias nació el 17 de febrero del 2012, en la localidad rural de Isletas, Departamento Diamante, Entre Ríos, Argentina. En un principio fuimos una página de noticias solamente en Facebook, hasta que el 11 de marzo del 2013 lanzamos el sitio: www.isletasnoticias.com.ar.

Si bien a lo largo de estos años decidimos mantener el nombre original como una especie de homenaje a nuestro lugar de origen, hoy IN ya se transformó en una marca que va más allá de los límites de la localidad o una zona específica.

Con el paso del tiempo, se percibe que el sitio tiene vida propia y de alguna forma superó a quien escribe y eso es lo interesante. Hemos publicado noticias que tuvieron repercusión en medios del ámbito departamental, provincial y en algunos casos nacional.

Fuimos y somos el único sitio web –al menos en nuestra región- que nació en una zona rural y se sigue sosteniendo a lo largo de los años. Para ello fue y es fundamental la constancia, el hecho de creer que es posible y el apoyo de empresas, personas, instituciones y ustedes que leen, opinan y comparten nuestra información.

No quiero extenderme demasiado en esta columna. Simplemente aprovechar una vez más para agradecer a los lectores, a los colegas que citan la fuente y a aquellos que se fueron sumando como auspiciantes. Sin ustedes no es posible hacer periodismo. Aún hoy y pese al avance de internet, hay quienes todavía no toman dimensión de lo lejos que pueden llegar con sus productos o servicios a través de la web, pero sabemos que todo es cuestión de tiempo y de no bajar los brazos.

Para nosotros es fundamental escuchar a la mayor diversidad de voces pero siempre falta más y nunca es suficiente. En lo personal no soy conformista. Deseamos sumar más personas, más información y por ende más diversidad.

Actualmente somos 7.000 en Facebook, más de 700 en Instagram y otros tantos en Twitter. Todo es a pulmón, no hay grandes recursos ni contactos políticos, empresariales o de algún otro tipo, pero el objetivo fue, es y será informarnos juntos.

(*) Director de IN

Licenciado en Comunicación Social