Murió el ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner

El 5 de junio último, el ex gobernador santafesino cumplió 77 años y el Partido Socialista organizó un “aplausazo digital” para homenajearlo sin romper los protocolos sanitarios previstos ante la pandemia del coronavirus. “No nos reconoce y me pone muy triste”, había dicho en ese entonces a la prensa local el ex ministro de Salud de esta provincia durante su gestión, Miguel Ángel Cappiello.