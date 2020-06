Mientras en Entre Ríos lo niegan, ya son tres las provincias que avisaron que recibirían a pacientes del AMBA

Los ministros de salud de Córdoba, Santa Fe y Río Negro aseguran que podrían recibir pacientes con coronavirus desde la región metropolitana, ante la preocupación por el incremento de contagios y el riesgo de colapso del sistema sanitario en Provincia y Ciudad de Buenos Aires.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias de Córdoba, Juan Ledesma, afirmó que la podrían recibir pacientes con coronavirus provenientes del área metropolitana, aunque aclaró que hasta el momento no hubo solicitudes al respecto de parte de las autoridades.

«En un sistema sanitario federal y solidario, ante una consulta concreta y un pedido, hay que ver el momento en que nos encontremos con una capacidad», afirmó el funcionario en diálogo con radio Mitre de Córdoba. Y agregó: «Hemos hecho comentarios solamente. No ha sido una solicitud, ni una definición del gobierno de Córdoba».

El titular del COE sostuvo que dependerá de la «capacidad ociosa de camas» para poder responder ante un requerimiento por parte del AMBA y remarcó que «en forma solidaria vamos a aceptar pacientes del territorio argentino». Según sostuvo, en Córdoba solo hay un 2% de ocupación de las camas destinadas a contener la pandemia.

En tanto, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, sostuvo que si desde Buenos Aires solicitan camas para pacientes de COVID-19 la respuesta sería positiva y recordó cuando se puso a disposición el hospital de la provincia durante la crisis por el hantavirus.

«En estos momentos hay un plan federal de actuación, más allá de las diferencias que tienen que ver con cuestiones locales, provinciales, de articulación, de reforzamiento de nuestro sistema de salud, aquí hay un trabajo territorial muy importante, nuestra curva se está acelerando pero la respuesta es clara, si en algún momento nosotros tenemos una capacidad para ayudar o contener una demanda nacional, por supuesto«, afirmó en diálogo con «Vale Doble» por Radio Rivadavia.

La funcionaria santafesina expresó que se está reforzando el sistema sanitario provincial ante el incremento de contagios, que no son solo las camas, sino también «número de respiradores, una provisión de elementos de protección personal, si no se reforzó todo el recurso humano, se ha trabajado en simuladores, el equipo completo de salud de los hospitales está trabajando en simulacros in situ para poder trabajar en la mejor manera y para poder cuidar los niveles de contagios y de tratamientos en cada caso.

Por su parte, desde Río Negro, el ministro Fabián Zgaib, marcó la cantidad de kilómetros como un problema para el traslado desde la región del AMBA, aunque recordó cuando se pusieron a disposición los hospitales de la provincia por la crisis del hantavirus en Chubut.

«No estoy diciendo que no, lo que es salud pública es abierto, nosotros atendemos, no preguntamos de donde vienen y en esta situación, creo que en este momento como se está manejando la salud pública en todo el país se ha puesto de relieve la importancia que tenemos, en una situación así como hicimos con Chubut, si en algún momento alguna provincia hermana lo necesita por supuesto que lo haremos si está en nuestra capacidad poder hacerlo, por supuesto», expresó el ministro de Salud rionegrino.

El gobierno de Axel Kicillof prepara un plan ante el posible colapso del sistema para poder trasladar pacientes contagiados entre municipios cercanos.

La ocupación de las camas denominadas críticas, uno de los aspectos que más preocupa al Gobierno para evitar la saturación del sistema de salud, es del 51,3% en la región metropolitana de Buenos Aires, consignó Clarín.