Mercado Coopar del día

SOJA Disponible $ 27750 🌱

ENE 2021 u$s 336

MAR Cosecha 20/21 u$s 309

MAY Cosecha 20/21 u$s 308 ‼️

MAÍZ Disponible $ 16700 🌽

ENE 2021 u$s 200

FEB Cosecha 20/21 u$s 190

MAR Cosecha 20/21 u$s 186

JUL Cosecha 20/21 u$s 174

SORGO Disponible $ S/C 🌰

ABR/MAY Cosecha 20/21 u$s 210

TRIGO Disponible $ 18850 🌾

MAR Cosecha 20/21 u$s 230

JUL Cosecha 20/21 u$s 231

COLZA Nov/Dic 2020 u$s 310

ARVEJA Verde Nov/Dic u$s 270

ARVEJA Amarilla Nov/Dic u$s 150

LINO con Trigollo u$s 370

LINO libre de Trigollo u$s 470

Dólar BNA Div Cpa: 82.330 💵

Dólar ROFEX Mayo 2021: 108.3 💵