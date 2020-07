Mercado Coopar del día

SOJA Disponible $ 17400 🌱

SEPT 2020 u$s 243

MAY Cosecha 20/21 u$s 225

MAÍZ Disponible $ 9900 🌽

SEPT 2020 u$s 141

MAR Cosecha 20/21 u$s 140 ‼️

JUL Cosecha 20/21 u$s 135

SORGO Disponible $ 10750 🌰

AGOST 2020 u$s 150

ABR/MAY Cosecha 20/21 u$s 140

TRIGO Disponible $ 13800 🌾

AGOST 2020 u$s 195

DIC Cosecha 20/21 u$s 175 ‼️

MAR Cosecha 20/21 u$s 180 ‼️

ARVEJA Verde Nov u$s 240

COLZA Nov/Dic 2020 u$s 280

Dólar BNA Div Cpa: 71.700 💵

Dólar ROFEX Dic ´20: 86.180 💵