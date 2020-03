Un grupo de costureras, modistas y otras personas solidarias de Crespo y General Ramírez, trabajan desde sus casas en la confección de barbijos, ante la carencia de estos elementos, en el marco de la emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio, dispuesto por el gobierno nacional. Se invita a quienes desarrollen esa actividad y deseen colaborar, a elaborarlos para ser aportados a hospitales y clínicas locales.

También en Ramírez

En General Ramírez está en marcha una campaña similar. Rocío Ailén Krämer (Escuela de Moda, Diseño y Oficios) comentó que están confeccionando barbijos, batas y cubre-botas, con material donado.

“Ya abastecimos de barbijos a la policía, que no tenían ni uno. Aclaramos que la tela de algodón no sirve. Debe tener ciertas características, las cuales seguimos según el instructivo que nos brindó la Dra. Carina Re, directora del Hospital San Roque de Paraná. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque el algodón no protege” expresó.

Fuente: El Observador