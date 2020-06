Lucas Eichmann “No nos podemos relajar porque no estamos exentos de tener casos”

El presidente de la Junta de Gobierno de Isletas, Lucas Eichmann repasó el trabajo que se realiza a nivel local en relación a la pandemia del Covid-19 y reconoció cierta preocupación por el aumento de casos, especialmente en Paraná. Además, en declaraciones al programa Día a Día de Gigared Paraná, el dirigente valoró la labor docente en este tiempo y el trabajo conjunto con diferentes actores.

Sobre el impacto en la actividad cotidiana de la localidad rural del departamento Diamante, Eichmann describió que “nosotros al estar vinculados mayoritariamente a la actividad agrícola-ganadera -que estaban dentro de las exceptuadas desde el primer momento- podemos decir que todo transcurrió con bastante normalidad”.

No obstante, el jefe comunal aseguró: “De todos modos trabajamos en diferentes mecanismos de prevención tal es así que conformamos un protocolo para la actividad del transporte -que a nivel local es la actividad que más preocupa- el cual fue debatido y consensuado entre diferentes actores de la comunidad como el Centro de Salud, las cooperativas, las fuerzas de seguridad, los propios transportistas y nosotros como Junta de Gobierno. La idea es estar atentos y básicamente prevenir”, indicó.

El jueves visitó por segunda vez la localidad, desde el inicio de la pandemia, la senadora Claudia Gieco, “con quien acordamos la necesidad de fortalecer las acciones, principalmente los protocolos ante eventuales casos de sospecha de Covid-19. Es fundamental trabajar de manera articulada ante esta pandemia. Apelamos a la responsabilidad individual, todos tenemos que hacer nuestra parte desde el lugar que ocupemos. En el área rural no hay tanto conglomerado, pero no nos podemos relajar porque no estamos exentos de tener casos”, alertó.

El presidente de la Junta de Gobierno isletense aseguró que se fortalecieron los controles en ciudades aledañas como Crespo, Ramírez y Diamante, al tiempo que recoció que “preocupa el aumento de casos de coronavirus en Paraná”.

Labor docente

Al ser consultado sobre el desarrollo de las clases no presenciales teniendo en cuenta las distancias y en muchos casos las dificultades del acceso a internet, valoró: “Los docentes se han adaptado a esta situación particular y el contacto con los alumnos y los padres es constante. Ellos pese a las dificultades, encontraron los mecanismos para dar continuidad pedagógica y atender cada situación. Desde la Junta también acompañamos dando continuidad a docentes de áreas especiales cubriendo los honorarios, haciendo aportes a las escuelas y sosteniendo el trabajo en red con cada uno de los establecimientos educativos”, contó.

Sin embargo, Lucas Eichmann aseguró que “pese a este tiempo complejo, tratamos de no descuidar otras cuestiones. Los caminos vecinales son siempre un tema donde hay que poner mucha energía e inversión. Mantuvimos reuniones importantes, gestionamos y dimos continuidad al trabajo articulado con municipios y juntas de gobierno vecinas como General Ramírez, Crespo, Camps y Costa Grande”, enumeró. (IN)