Un productor del ejido Crespo, afincado a la altura del kilómetros 416 de Ruta 12, se ausentó durante algunas horas y al regresar, se encontró con que delincuentes habían estado en su vivienda, que dista a unos 600 metros de la trama vial, guarecida por una plantación de árboles. El establecimiento se encuentra en dirección a Paraná, en cercanías a Colonia Refino.

Acerca del ilícito, el comisario, Lisandro Reyes informó a FM Estación Plus Crespo: «Conforme los dichos del denunciante, desconocidos ingresaron aprovechando que la puerta había quedado sin llave ni traba alguna, originando un desorden en el interior, pero sin producirse faltante de bienes. Junto al inmueble, se halla la habitación matrimonial -separada de la construcción-, a la cual le rompieron una ventana, provocando una revuelta de los objetos personales, pero sin sustraer tampoco elemento alguno. Por otra parte, en proximidad a la casa, se ubica una construcción tipo depósito abierto -sin puerta-, pegado a la cochera de vehículos, espacio al que accedieron y sustrajeron una motosierra».

El propietario se percató de lo sucedido al regresar esta madrugada, alrededor de las 03:30, tras lo cual dio intervención a la policía local.

Un dato no menor que surgió en las diligencias primarias, es que una operatoria comercial podría haber sido lo que motivó a los sujetos a llegar hasta ese productor: «Durante la entrevista inicial, el propietario manifestó al personal policial que en horas de la mañana de la víspera, había realizado la venta de unos elementos utilizados en el ámbito rural, pero el dinero de dicha transacción no lo tenía en su inmueble». (Fuente: Estacón Plus)

(Imagen de portada ilustrativa)