Cada vez más profesionales de la salud del país y el mundo coinciden en que en los espacios abiertos, es decir al aire libre, hay menos posibilidad de circulación y por ende contagio del COVID-19.

Claramente la pregunta podría ser porqué entonces no se habilitaron antes las salidas recreativas o el motivo por el que aún sigue vigente la prohibición para estar en espacios públicos como parques y plazas. La respuesta es simple: el problema no son estos lugares -el virus no circula por el aire- sino la reunión de personas y el hecho de estar en contacto con objetos o elementos por los que otros pasaron antes.

Por ello, las zonas rurales son espacios donde menos posibilidad de contagio y circulación hay del Covid-19, porque se cumplen dos requisitos fundamentales: son espacios abiertos y a la vez hay escasa circulación de personas. De hecho, durante este tiempo de aislamiento preventivo se mantuvieron la mayoría de las actividades con normalidad y no se conocen casos confirmados ni sospechosos de coronavirus.

No obstante, esto no significa que se deben dejar de lado las medidas preventivas y claramente respetar las normativas vigentes, ya que ningún lugar está totalmente excento de la enfermedad. Esto es evitar el contacto físico, no compartir elementos -como mate- y lavarse las manos con frecuencia.

Una puerta al turismo de aventura

Toda crisis abre una oportunidad. En el caso del Covid-19 casi no hay sectores que no se vean fuertemente afectados por la crisis económica derivada de la pandemia, sin embargo, en la etapa posterior hay algunos que pueden resurgir con mayor fuerza.

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y la imposibilidad de aglomerar gran número de personas, una alternativa turística serán los espacios naturales como los parques nacionales, las zonas rurales y el conocido como turismo de aventura.

Por un lado, muchas personas buscan estar al aire libre luego del aislamiento preventivo y por el otro, será fundamental contar con espacios naturales abiertos o lo conocido como “turismo de cercanía” que en lo posible evite la movilización en trasporte público.Todo dependerá del ingenio de cada sector y la elaboración de los correspondientes protocolos. (IN)

De la redacción de Isletas Noticias

NOTA RELACIONADA: