Las langostas inclinaron las copas de los eucaliptos en Federación

Las mangas de langostas que ingresaron este domingo a territorio entrerriano se encuentran asentadas en un establecimiento agropecuario ubicado en Colonia La Gloria, departamento Federación.

En el lugar, un cronista de Diario Río Uruguay conversó con el conocido productor citrícola y ex titular de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER), Nestor Mover, quien contó que “si bien ya sabíamos que había ingresado a Entre Ríos y que estaba en Federal, a la tardecita nos sorprendió la manga impresionante de millones y millones de langostas que, se depositó en la copa de las forestaciones de eucaliptos”.

Asimismo, el productor describió que “todo lo que hemos visto en esta amplia zona, de unas 70 u 80 hectáreas, (la maga) está toda sobre el eucalipto, en las puntas de los árboles, se ven que están inclinados de la cantidad de langostas que hay”.

Daños

En cuanto a la posibilidad de daño en los árboles, Mover señaló que “creería que de la forestación no, pero en cuanto comienza a haber un poco de temperatura, (la langosta) baja a comer lo que encuentra”. Además, según los expertos entre las “9, 10 u 11 horas de la mañana podría levantar vuelo y continuar, siempre a favor del viento, si el viento está del norte va para el sur y si está para el sur va para el norte”,

Sobre las medidas que están proyectando, el productor manifestó que “en este momento estamos viendo la posibilidad de fumigar antes que levante vuelo, estamos abocados a esto”. A la vez que “estamos informándonos un poco más” sobre su comportamiento. Los expertos explicaron que la langosta “está en un estado que no ovipa, ósea que no pone huevos, eso nos favorecería porque -en otras circunstancias- al bajar pone los huevos y los dejaría acá”. En este sentido, “estamos tranquilos según el asesoramiento que estamos teniendo de los ingenieros que nos están acompañando”, subrayó.

Miedo

Por último, Néstor Mover reconoció que “el miedo que tenemos nosotros es la producción citrícola, no tenemos mucha experiencia si come demasiado, generalmente come cultivos agrícolas, pero no conocemos en los que es en la citricultura todo el daño que puede hacer”. A las vez que indicó que “vamos a tratar de prevenir y no avance porque más adelante hay arándanos y el daño puede ser mayor”.