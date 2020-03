El ministro de Educación Nicolás Trotta también lo ratificó. “Hoy podemos decir que el 1 de abril no vuelven las clases. Como manifestó el Presidente, la prioridad es la preservación de la salud. No queremos exponer a nuestros chicos y docentes. Es claro que se va a extender la no concurrencia a las escuelas y la evaluación de la situación será permanente”, dijo.