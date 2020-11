La bendita lluvia que volvió a hacer rebalsar los arroyos

Tras mucho tiempo cayeron casi 100 milímetros en algunas zonas del departamento Diamante. El arroyo Doll vuelve a mostrar postales que hace tiempo no se veían. Para el campo es una bendición del cielo.

Con el fenómeno de “La Niña” en pleno desarrollo y con pronósticos erráticos, muchas personas, en especial en las zonas rurales, ya no confían en los anuncios de precipitaciones hasta que no se producen. Esta vez no solo que llovió, sino que tras varios meses, el agua caída parece alcanzar para revertir la sequía.

Este sábado el tiempo “se armó” y lo que una vez más parecían ser lluvias aisladas con chaparrones que en algunos casos apenas mojen la tierra, se convirtieron un un fenómeno generalizado que en algunas zonas del departamento Diamante se acercó a los 100 milímetros de agua caída.

Tras varios meses, los arroyos no solo que se llenaron, sino que volvieron a rebalsar. El paisaje se volvió más verde, cambió el aire y sobre todo el ánimo del hombre y la mujer de campo.

El Arroyo Doll nuevamente muestra un panorama hace rato no visto. El curso de agua fundamental para la ganadería de una amplia región se llenó y hasta por momentos desbordó, tal como se observa en las fotos que envió el productor Alcides Wolf a IN.

En la etapa final de la cosecha de trigo -que fue afectado por la falta de agua- ahora la esperanza está puesta en el maíz, sorgo, la soja y las pasturas para los animales. Si bien todo dependerá de cómo seguirán las condiciones, por lo pronto llovió y gustó.

Cómo seguirá el tiempo

Parece ser que las principales lluvias ya pasaron. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo se prevén tormentas aisladas hacia la noche al igual que durante la mañana del lunes. El resto de la semana prevalecerá la nubosidad pero sin precipitaciones y con temperaturas que progresivamente irán escalando. (IN)