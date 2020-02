Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó en las primeras horas del viernes, gran parte de las localidades de Isletas y Costa Grande, departamento Diamante.

El fenómeno provocó la voladura de techos de viviendas y galpones, daños en instituciones, caída de árboles, postes de luz y cuatro personas heridas en el caso de Costa Grande.

En las últimas horas llegaron impactantes fotos al WhatsApp de IN -3434519529- que dan cuenta de cómo quedó una de las viviendas más afectadas. Se trata de una humilde construcción de un hombre de apellido Aguilar, donde tras el temporal además del techo, se desplomaron paredes y gran parte de los muebles quedaron a la intemperie. Afortunadamente el dueño de la propiedad no resultó herido. (IN)

ASÍ QUEDÓ LA VIVIENDA:

