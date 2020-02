La Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) tendrá este año su tercera edición. Como sucedió en las dos anteriores, las autoridades municipales que forman parte de la Red eligen sede entre las localidades postuladas de forma voluntaria. Luego de ser elegida, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche definió que la reunión de autoridades locales tendrá como fecha definitiva el viernes 3 y sábado 4 de abril, y que se realizará en el salón BEC (Bariloche Eventos y Convenciones).

En la edición 2020 se prevé un programa de actividades diversas: reuniones de trabajo y planificación de acciones climáticas, renovación del Consejo de Intendentes, aprobación de memoria y balance anual, conferencia de especialistas regionales e internacionales, acto de entrega de reconocimientos y la presentación de proyectos medioambientales de la ciudad sede.

Las localidades son actores estratégicos y fundamentales para la acción climática. Más del 50% de la población mundial vive en centros urbanos, los cuales concentran más del 70% de las emisiones globales de CO2 y más del 66% del consumo mundial de energía. Por su parte, en Argentina más del 95% de la población radica en zonas urbanas. De aquí la importancia de abordar el cambio climático desde una perspectiva local. Por eso, para la RAMCC este encuentro de referentes locales es el evento más importante del año ya que es allí donde se planifican las próximas acciones y se trabaja en las nuevas problemáticas que afectan a la comunidad y en las posibilidades de mejora.

Cabe señalar que, según la ONU, si no se actúa de inmediato, la temperatura promedio anual podría incrementarse por encima de los 2° C, el margen de seguridad definido en el Acuerdo de París de 2015. De no actuar, el impacto en las economías y en las vidas de las personas será cada vez mayor. En consecuencia, a finales del año pasado la RAMCC elevó el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a un 45%, en relación al escenario de referencia del año 2030, y a ser carbono neutral al 2050.

La convocatoria de autoridades locales continúa. Al día de hoy, son cincuenta los municipios que confirmaron su participación:

Paso de la Patria, Corrientes; Tránsito, Córdoba; Neuquén, Neuquén; Laborde, Córdoba; Arequito, Santa Fe; Rauch, Buenos Aires; Villa Eloísa, Santa Fe; Correa, Santa Fe; Arteaga, Santa Fe; Camilo Aldao, Córdoba; Caseros, Entre Ríos; Marcos Juárez, Córdoba; Villa de Soto, Córdoba; Monte Buey, Córdoba; Basavilbaso, Entre Ríos; Oro Verde, Entre Ríos; Oliva, Córdoba; Montecarlo, Misiones; Llambi Campbell, Santa Fe; San Benito, Entre Ríos; Villa Pehuenia, Neuquén; Soldini, Santa Fe; Picún Leufú, Neuquén; Tafí Viejo, Tucumán; Avellaneda, Santa Fe; Emilia, Santa Fe; Los Surgentes, Córdoba; Crespo, Entre Ríos; La Paz, Entre Ríos; Totoras, Santa Fe; Godoy Cruz, Mendoza; Los Chañaritos, Córdoba; Pérez, Santa Fe; Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco; Puerto Piray, Misiones; General Ramírez, Entre Ríos; Mar Chiquita, Buenos Aires; Los Molles, San Luis; Empedrado, Corrientes, General Alvear, Mendoza; Gobernador Virasoro, Corrientes; Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe; Venado Tuerto, Santa Fe; San Justo, Santa Fe; San Lorenzo, Santa Fe; Quemu Quemu, La Pampa; San Carlos, Mendoza; San Carlos de Bariloche, Río Negro; San Antonio de Areco, Buenos Aires; y Resistencia, Chaco