Anses informó que los interesados en concretar la pre-inscripción para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que no pudieron acceder en las fechas indicadas, pueden hacerlo a partir del 1° de abril hasta las 23:59 del viernes 3 de abril.

“Después de concretada esta preinscripción la ANSES llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, solicitará a éstos toda una serie de datos complementarios como, por ejemplo, sus números de cuentas bancarias”, detalló el organismo que dirige Alejandro Vanoli.

“El IFE se abonará por única vez en el mes de abril, si bien podrá ser prorrogado en caso de ser necesario”, adviertieron desde el Gobierno.

Para quiénes

El IFE se otorgará a las personas que están desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías “A” y “B” o, también, trabajadoras de casas particulares, así como a todos los beneficiarios de la AUH, quienes cobrarán esta ayuda a través de su CBU.

Requisitos

1 – Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años.

2 – Tener entre 18 y 65 años de edad.

Asimismo, cualquiera que reúna estas condiciones sólo podrá acceder al IFE siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes:

A – de un trabajo en relación de dependencia público o privado;

B – de ser monotributista de categoría “C” o superior o del régimen de autónomos;

C – de una prestación de desempleo;

D – de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

E – de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH o Embarazo.

Quiénes cobrarán en IFE

1. Trabajadores en la informalidad, no registrados, que no tengan otro ingreso más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que en la Argentina la proporción de asalariados en negro es del 34% de los trabajadores en relación de dependencia; unos 2,2 millones de personas que no tienen aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.

2. Monotributista único, que no tenga otro ingreso declarado, como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscriptos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B» $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

La AFIP tiene registrados unos 3,2 millones de trabajadores en esa condición, pero el Ministerio de Trabajo identificó que se reduce a casi 1,6 millones la cantidad que no depende de otro ingreso.

3. Monotributista Social; el último dato del Ministerio de Trabajo es de 366.000 trabajadores en esa condición.

4. Beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar, actualmente unos 530.000 estudiantes que perciben menos de $6.000 por mes.