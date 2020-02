Finalmente, el 3 de enero del año pasado comenzó su transición. “Venía de 15 o 20 años de exposición, en cuanto a conciertos y talleres. Todo el tiempo frente a gente… Pero no hay nada que aceptar, soy así y no estoy haciéndole daño a nadie. A mucha gente le ha costado muchísimo, desde usar los pronombres o llamarme por mi nuevo nombre, hasta gente que no me quiso ver más. Hay personas que no tienen herramientas, porque les rompés literalmente la cabeza. Y también hay gente que ha sido súper amorosa, que me ha cuidado y me ha acompañado”, sostuvo, a la vez que manifestó su agradecimiento “por todas las mujeres transgénero que abrieron el camino” para que hoy exista una Ley de Identidad de Género y el tema esté “en boga en la sociedad ”.