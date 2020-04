En General Ramírez, departamento Diamante, se generó un importante revuelo y descontento durante la tarde del miércoles, luego de la difusión de una nota manuscrita que habría sido entregada por un funcionario municipal a una persona discapacitada

A las pocas horas de la viralización del «falso permiso» para circular durante el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por Nación, se conoció el contexto, el nombre del político involucrado y sus respectivas aclaraciones.

Los hechos

Todo comenzó cuando personal policial habría parado a una persona con discapacidad que transitaba en su bicicleta para buscar su vianda diaria en el Polideportivo Municipal. En el operativo, desde las fuerzas de seguridad le habrían alertado sobre la necesidad de conseguir un permiso para circular o en caso contrario podría quedar detenido.

Ante esta situación, esta persona -a quien desde IN por profesionalismo no nombramos para no seguir exponiendo su identidad- se habría acercado a la Municipalidad para gestionar un permiso de circulación.

En el municipio fue atendido por el subsecretario de Políticas Sociales Walter Schild, quien según sus palabras, le habría explicado que no era necesario que cuente con dicho permiso, pero ante la insistencia del vecino, le redactó una nota manuscrita que concluye con el nombre -a modo de firma- del presidente Alberto Fernández. El papel, obviamente no tiene ninguna validez.

Una vez que se conoció la situación, se generó descontento en la ciudad debido al supuesto abuso de autoridad policial y la actitud discriminatoria del subsecretario de la Municipalidad. A tal punto que la oposición aprovechó para solicitar la renuncia del funcionario y la intervención del Ministerio de Gobierno ante el presunto abuso policial.

Finalmente, si bien aún este sitio no conoció si el intendente Gustavo Vergara le pedirá la renuncia a Schild o si la Provincia intervendrá con él o los policías involucrados en el hecho, lo que si se conoció es un audio de WhatsApp difundido por el propio funcionario, donde intenta clarificar la situación.

El audio textual del funcionario involucrado

«Buenas tardes a todos. Soy Water Schild, subsecretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de General Ramírez. Me comunico para aclarar la situación que hoy se viralizó en las redes y que me involucra junto a otro vecino de la ciudad, muy conocido y muy apreciado por todos nosotros. Esta persona que no voy a nombrar para no seguir exponiendo, se acercó a mi para pedir una autorización para transitar en la ciudad en un contexto o en este contexto de cuarentena. Alguien lo había amenazado o atemorizado con quitarle su vehículo, que es una bici tres ruedas que utiliza todos los días para movilizarse al comedor del Polideportivo Municipal del cual todos los días busca su vianda. Lo contuvimos en su angustia, lloraba y le expliqué que no tenga miedo y le cito el decreto del Presidente que lo autoriza a buscar algo tan esencial como la comida. Tratamos o insistimos en llevarle tranquilidad pero el vecino insistió en la necesidad de llevarse un papel y le escribí esa nota para que se la presente a quien lo estaba atemorizando. Jamás le faltaría el respeto a nadie. Me une una relación de cercanía de muchísimos años con él, de conocimiento del barrio y cuando vi lo que estaba en las redes me acerqué a él de inmediato y le pedí disculpas se sintió ofendido por algo y volví a explicar a quien hizo la publicación cual fue el verdadero contexto del cual surgió esa nota que se hizo pública. Lamento que esto haya tomado este curso, ya que mi intención era tranquilizar a esta persona con quien me une una relación de toda la vida y jamás tuviera por intención burlarme de él. Quedo a disposición y muchas gracias por su tiempo», concluyó. (IN)