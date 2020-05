En el marco del COVID-19, el intendente de General Ramírez, Gustavo José Vergara -Alianza Ramirense- hizo un repaso por la situación sanitaria de esa ciudad del departamento Diamante, la reactivación de las actividades económicas y la crisis por la baja de la recaudación local y la coparcipación provincial y nacional.

Situación sanitaria

En declaraciones al programa Día a Día de Gigared Paraná, el mandatario ramirense contó: “Hasta el momento se reportaron cuatro casos sospechosos y todos dieron negativos, lo cual es una tranquilidad que estemos en esta situación sanitaria, pero no por ello debemos dejar de hacer foco en la prevención”, indicó.

Respecto a la forma de abordaje de la crisis sanitaria, recordó: “estamos trabajando en el marco del Comité de Organización de la Emergencia –COES– local que está integrado por Municipalidad, el Hospital, el Centro de Salud, los dos centros clínicos privados, Policía, Bomberos y el Juzgado de Paz. Esto nos ha permitido trabajar de forma coordinada desde hace más de 40 días para ir sacando normas y tomar medidas consensuadas para que los controles sean eficientes”, reconoció el intendente.

Reactivación de las actividades económicas

La reapertura de comercios, oficios y profesiones liberales era uno de los principales reclamos durante las últimas semanas en diferentes ciudades. Sobre el tema, Vergara sostuvo: “a nivel local progresivamente íbamos pidiendo autorizaciones al Gobierno Provincial y Nacional tal como dispuso el presidente Alberto Fernández para habilitar nuevas excepciones al Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio y a la vez cuidar la salud. Desde el lunes pasado, a partir del anuncio del gobernador la ciudad está normalizada en la cuestión comercial, industrial y de servicios. Solamente quedan exceptuadas las actividades que están prohibidas desde el primer Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU- del Presidente como las clases, las prácticas deportivas, religiosas, apertura de bares comedores y reuniones sociales”.

Al ser consultado sobre el uso de barbijos o tapabocas, nariz y mentón, una práctica que se ve poco en esa ciudad, el mandatario aclaró: “primero es fundamental que todos cumplamos con los protocolos, tanto las industrias, los comercios como los vecinos. Desde lo básico como quedarse en casa sino es necesario salir, el distanciamiento social y el lavado de manos, hasta lo más específico en cada actividad. Por el momento en el marco del COES evaluamos que no es obligatorio usarlo en la calle –al barbijo-, pero sí lo implementamos en los trabajadores municipales, recomendamos su uso a los comerciantes y en aquellos espacios donde no sea posible mantener una cierta distancia. No es la solución pero es una medida preventiva más que ayuda a disminuir el riesgo de contagio”, dijo el titular del Ejecutivo.

Crisis económica derivada de la cuarentena

Las arcas de los distintos estamentos nacionales, provinciales y municipales se ven seriamente afectadas, al igual que las actividades privadas, por el aislamiento preventivo. En ese sentido, el intendente de Ramírez detalló que “entre marzo y abril tuvimos una baja en los ingresos que promedia el 30% a nivel local y en cuanto a la coparticipación provincial y nacional la caída está en el orden del 50% con lo cual los meses que quedan del año serán difíciles”, alertó.

Sobre las medidas imprevistas que tuvieron que tomar, expresó: “se readecuará la ejecución de obras públicas, el gasto, eliminación de horas extras y estamos evaluando los adicionales. Fundamentalmente volcamos gran parte de los recursos a la acción social porque muchos no pudieron salir a trabajar y por ende no tuvieron ingresos. Es gente que nunca antes tuvo que recurrir a ayudas y ahora tuvo que hacerlo circunstancialmente”, describió.

Una de las preocupaciones son los sueldos de los trabajadores municipales y las presiones de los sindicatos ante los ejecutivos locales. Al respecto el intendente de Juntos por el Cambio subrayó: “hablamos con el sindicato porque teníamos un acuerdo salarial hasta agosto y planteamos rever algunas cuestiones respecto al proceso de aumentos. Acordamos otorgar una suma fija como compensación y coincidimos en que la prioridad debe ser el pago de sueldos, cumplir con los servicios básicos y hacer obras públicas esenciales. Sobre lo que es específicamente el pago de salarios, en marzo abonamos en tiempo y forma; en abril pagamos con un sistema de escalonamiento y ya estamos tomando las previsiones para cumplir en junio con los salarios correspondientes a mayo. Lo que sí se nos va a complicar es el pago del aguinaldo, si bien tenemos una situación ordenada, si todo sigue así los números no dan”, adelantó Vergara.

Pedido a la Provincia

Al igual que otros municipios de Entre Ríos y el país, desde General Ramírez le reclaman – en este caso a la administración de Gustavo Bordet- que coparticipe los Aportes del Tesoro Nacional más conocidos como ATN.

“Es un pedido que compartimos con intendentes de Juntos por el Cambio, pares del vecinalismo y hasta algunos del Partido Justicialista, es decir va más allá de los partidos políticos. Sabemos que legalmente los ATN corresponden a la Provincia y son para situaciones de emergencia y déficit ocasionales, pero esta es una situación extraordinaria donde todos los municipios están afectados y es fundamental que podamos cumplir con nuestras obligaciones. Esta no es una carrera por demostrar quién está más pobre o en peor situación, ni queremos que sea una discusión mediática, solo apelamos a un criterio de justicia e igualdad para todos y eso está estipulado en las normas de la coparticipación”, argumentó.

Esta semana en una sesión el Concejo Deliberante local se aprobó una Resolución que acompaña el pedido del Ejecutivo, pero solo fue votada por lo ediles de la Alianza Ramirense y rechazada por el frente Creer Entre Ríos. Además, desde el municipio le pidieron al Sindicato de Trabajadores Municipales que mediante la Festram acompañen el pedido ante la Provincia, ya que en última instancia, de no obtener los recursos, los más afectados serán los trabajadores. (IN)

