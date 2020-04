En General Ramírez, al menos hasta el momento, no es obligatorio el uso de barbijo o tapaboca, nariz y mentón. Sin embargo, desde la Municipalidad sugieren a los vecinos utilizarlo, especialmente en algunos ámbitos.

«Recordá usarlo cuando salís de tu casa a realizar algún trámite, supermercado, banco, correo y donde no tengamos garantía que podamos guardar la distancia social recomendada de dos metros entre persona y persona«, aconsejan.

El correcto uso

Tal como se viene explicando desde diferentes ámbitos públicos y privados de la salud, de no utilizarlo correctamente, esta protección no sólo que no cumple su función, sino que hasta se puede volver contraproducente.

✅ Para colocarlo tomarlo de las banditas elásticas y con los pliegues hacia adentro.

✅ Para quitarlo, tomarlo de las banditas elásticas, con la precaución de no tocarlo en la superficie externa y colocarlo toda la noche en un recipiente con agua caliente y jabón. De esta forma queda listo para volver a usar.

❌No colocarlo por debajo de la nariz, dejandola descubierta.

❌Tocarlo por la superficie externa.

❌Evitar llevar las manos más veces a la cara, frejandonos los ojos o tocándonos la nariz.