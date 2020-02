El ex secretario de Gobierno de la ciudad de Crespo y flamante diputado provincial, Julián Maneiro (UCR) visitó General Ramírez.

En el palacio municipal fue recibido por el intendente Gustavo Vergara (Alianza Ramirense) y buena parte del gabinete. Fue la primera visita oficial de un legislador desde la asunción de las nuevas autoridades en diciembre pasado.

Según supo IN, durante el encuentro dialogaron sobre las perspectivas en el orden nacional, provincial y local. «Con Julián nos une un estilo de trabajo basado en el diálogo y la búsqueda de soluciones superadoras a las necesidades de los vecinos», indicaron desde el Ejecutivo.

Además, en la reunión se comprometieron a desarrollar una agenda común junto al resto de los legisladores y presidentes municipales entrerrianos.

Recordemos que anteriormente ya había estado en la ciudad la senadora Claudia Gieco (Creer Entre Ríos), pero durante su visita solamente se reunió con concejales de su partido. No obstante, la legisladora ya fue invitada a una visita institucional y se espera que se concrete en los próximos días.

Durante esta gestión General Ramírez tiene un representante en la Cámara de Diputados. Se trata de José Krämer, hermano de Daniel (ex intendente y ex senador) e hijo de Edelmiro krämer, quien también gobernó la ciudad en varias oportunidades. Sin embargo, hasta el momento no se conoció si hubo algún contacto con las autoridades municipales de su ciudad. (IN)