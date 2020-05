El intendente de General Ramírez, Gustavo Vergara, destacó la situación sanitaria de la ciudad y el trabajo en conjunto realizado en el marco del Comité de Organización de la Emergencia –COES– a nivel local.

Durante una conferencia de prensa el mandatario de Juntos por el Cambio valoró las acciones por parte de su gestión para aliviar la situación económica derivada de la pandemia, tanto para ayudar a los vecinos como a las empresas, como así también el aporte en materia de salud.

“Tuvimos instancias de diálogo prácticamente con todas las instituciones de la localidad. Más allá de que no contamos con todas las respuestas a las problemáticas, los escuchamos y cualquier aporte es bienvenido. Seguiremos trabajando juntos y esperamos que pronto pasen estas restricciones”, indicó el dirigente.

Reuniones sociales y familiares. Al ser consultado sobre la decisión de su par de Crespo, el intendente dijo: “En días más o días menos los gobiernos nacional o provincial van a ir en el mismo sentido. En ese caso hay que desdramatizar porque los intendentes podemos ir tomando decisiones, ya que conocemos de cerca la realidad de las localidades. De nuestra parte, junto con el COES, acordamos seguir las decisiones de Nación y Provincia en relación a este tema en particular”, reconoció.

Habilitación de más actividades. Al igual que a nivel provincial, en esa ciudad del departamento Diamante también se abrieron hoteles y locales gastronómicos. “La ocupación podrá ser de un 50%”, indicó la viceintendenta, Flavia Pamberger.

En cuanto a las actividades deportivas al aire libre, serán de manera individual. Anteriormente ya se habían habilitado las salidas recreativas y en bicicleta.

Controles. Respecto a los controles, los funcionarios reconocieron que en estos momentos están centrados en aquellos que llegan desde otras ciudades y no tanto en la circulación interna. En ese marco trabajan en conjunto con la vecina localidad de Aranguren.

En tanto el subjefe de Comisaría Ramírez, Luis Arias comentó que acondicionaron la guardia y no hubo demasiados inconvenientes. Destacó los controles conjuntos y el trabajo de concientización a los vecinos. “Depende de cada uno el cuidado”, remarcó.

Durante este periodo de aislamiento preventivo hubo unas 10 detenciones, se notificó a alrededor de 90 personas por la violación del DNU y se retuvieron a unos 10 vehículos.

Situación sanitaria. En tanto el director del Hospital Nuestra Señora del Luján, Sebastián Reichel, enumeró que capacitaron al personal; desde enfermería y médicos hasta personal de limpieza y se construyó una área restringida para casos sospechosos de COVID-19.

Desde el nosocomio adquirieron camisolines y otros elementos de protección personal. También realizaron la vacunación antigripal domiciliaria para evitar la concurrencia a los centros asistenciales y prevenir afecciones respiratorias que puedan desbordar los sistemas de salud.

En el hospital local se toman muestras y los resultados se obtienen a las 24 horas. Solo hubo cinco casos sospechosos que posteriormente fueron descartados, con la previa activación de los respectivos protocolos, confirmó la Dra. Viviana Sterzer.

La profesional también solicitó que los vecinos que tienen otros problemas de salud no dejen de llamar o concurrir al nosocomio. “Por ejemplo, una persona que tiene alta presión y más ahora con el frío, no debe esperar”, ejemplificó. (IN)

La conferencia de prensa completa:

Conferencia de Prensa COES Publicado por Municipalidad de General Ramírez en Jueves, 28 de mayo de 2020

El intendente también brindó una entrevista televisiva: