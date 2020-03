El grupo Amigos de los Perros de General Ramírez –la organización que se encarga de rescatar, cuidar y buscarle un hogar a los perros abandonados, popularmente conocidos como «callejeros»- realizó un especial pedido a través de las redes sociales.

Ante la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio en el marco de la pandemia por el coronavirus, solicitaron «máxima responsabilidad con las mascotas que se encuentran en negocios, industrias y fábricas donde hay suspensión de actividades», indican y se refieren básicamente a la necesidad de acercarles «agua y comida».

En el mismo sentido, les pidieron a los vecinos que «dejen fuera de sus casas recipientes con agua y comida, para nuestros perritos en situación de calle».

Además, desde Amigos de los Perros aclararon que «los animales de compañía no son transmisores del COVID-19. No seamos cómplices de generar pánico», remarcaron. (IN)