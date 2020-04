La contadora pública nacional, María Alejandra González, cuyo estudio está en General Ramírez, presentó el protocolo de atención para los próximos días.

El detalle de las medidas ordenadas por la autoridad sanitaria y tomadas en el Estudio:

1) Recepción de documentación: el cliente deberá depositarla en el espacio destinado a tal fin en el horario de 8.30 a 12.00. Se sugiere llevar la misma en una bolsa para facilitar la desinfección de la misma. Dejarla por ventana o si es necesario tocar timbre que se lo atenderá.

2) Consultas: no se permite la atención en el estudio. La comunicación deberá ser no presencial (teléfono, mail, etc.)

3) Atención presencial por Contador: cuentan con turnos única forma autorizada que les exigen las autoridades) concurrir con barbijo.

4) Pagos: se puede abonar en el estudio, pero aconsejan el pago con medios electrónicos

El estudio contable cuenta con:

– Barbijos: deberán utilizarse cada vez que se mantenga contacto directo con otra persona, manteniendo la distancia establecida.

– Guantes descartables: utilizados para manipular la documentación que ingresa desde el exterior del estudio contable.

– Desinfectantes: utilizados para realizar la limpieza de la documentación que ingresa desde el exterior del estudio contable.

Las vías de comunicación son: teléfono 4902667; cel.: 3434672121 o vía correo electrónico: cragonzalezale@gmail.com.

El documento enviado a IN, lleva las firmas de María Alejandra González, Cintia Hildermann y Lucas Germán Mayer.