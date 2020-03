Pese al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que rige por Decreto Presidencial desde el 20 de marzo, para mitigar la propagación del COVID-19, hay actividades y empresas que deben continuar prestando sus servicios.

Uno de los rubros que debe seguir funcionando es el de las empresas de servicios fúnebres, como es el caso de Empresa Santa Catalina de General Ramírez y su mutual, La Federación.

Si bien las oficinas de Arenales 262 también están cerradas para la atención al público, la guardia telefónica y el servicio de ambulancia funciona las 24 horas. Ante cualquier emergencia, se puede llamar al (0343) 4901076 o al 3434515789.

De la misma forma se presta el servicio de sepelio, pero con algunas restricciones. Las salas velatorias deben cumplir con las disposiciones municipales. En el caso de Ramírez se permite el ingreso de hasta diez personas de manera simultánea y el acompañamiento en el lugar es solamente de hasta tres horas. Además se debe cumplir con el distanciamiento social y se recomienda no besar ni abrazar.

En tanto el personal de la empresa de servicios sociales trabaja con guantes, barbijos y la utilización permanente de otros elementos de protección como alcohol en gel, tanto para el cuidado personal como el de afiliados y demás personas.

Teniendo en cuenta que es un rubro que está presente en un momento sensible, donde además de la preocupación lógica por el avance de una pandemia se suma el dolor ante la pérdida de un ser querido, la titular de Santa Catalina, Evelyn Reh, expresó: «Me llena de orgullo realizar este trabajo que no es nada fácil para mí en lo personal ni tampoco para mi equipo de trabajo, agradezco la confianza depositada en todos nosotros», concluyó. (IN)

