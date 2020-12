Garantizan el pago retroactivo de becas a los estudiantes que no pudieron finalizar su trámite

Los estudiantes que iniciaron el trámite online de solicitud de becas pero que no lo pudieron finalizar, fundamentalmente por los inconvenientes que generó la pandemia, podrán completarlo y recibir de manera retroactiva el beneficio si cumplen con los requisitos.

Este año miles de estudiantes iniciaron la solicitud de becas mediante el nuevo sistema online establecido por el Instituto Becario a partir de de diciembre el año pasado. Pero muchos no pudieron continuarlo en gran medida por no poder retirar de los establecimientos educativos la documentación requerida en virtud de las restricciones establecidas por el Covid. Es por eso el organismo dispuso flexibilizar la tramitación y dar mayor tiempo para la culminación de la solicitud, asegurando además el pago de todos los meses correspondientes y de manera retroactiva a todos los que cumplan con los requisitos tanto académicos como económicos y que superen la instancia de evaluación.

Así lo informó el director Ejecutivo del Instituto Becario, Sebastián Bértoli, al precisar además que el organismo reconvirtió su modo de trabajo de acuerdo a las instancias sanitarias, estableciendo un chat online para responder dudas y consultas tanto a estudiantes como a sus familias acerca del trámite online de becas.

Bértoli detalló que actualmente el Instituto cuenta con un total de 20.000 becados y apuntó que cerca de 9.000 estudiantes no han podido finalizar su inscripción, aclarando que si no completan todos los datos el sistema no permite avanzar en la evaluación de esa solicitud.

Agregó que al respecto se viene realizando “un activo contacto con los estudiantes a través de los mails y mensajes de texto para que cumplan con esos requisitos de manera que puedan finalizar el trámite a fin de concretar la evaluación y dar respuesta a su solicitud”, expresó Bértoli y destacó que cada caso tiene su particularidad pero la mayoría se debe a que no han podido retirar los requisitos académicos de los respectivos establecimientos educativos.

Es por ello que los estudiantes que no han podido finalizar su trámite tienen la posibilidad de completarlo para que sea evaluado, y en caso de resultar beneficiarios el Becario les garantiza el pago retroactivo de acuerdo al nivel correspondiente. Es decir, el período de pago para los estudiantes del nivel secundario comienza en mayo hasta noviembre y sigue en febrero y marzo del próximo año, completando así nueve meses. Mientras que el nivel superior que comprende a terciarios y universitarios, comienza en agosto hasta diciembre para luego retomarse en marzo hasta junio.

OTROS PROGRAMAS

Por otro lado mencionó otras actividades que se realizaron este año adecuadas a la virtualidad debido a la pandemia. En este sentido, Bértoli puso de relieve la feria de carreras, el Becario te Muestra, que tuvo lugar días pasados con una plataforma sin antecedentes en el país donde todas las universidades de la provincia, públicas y privadas, pudieron exponer su oferta académica.

“Estuvimos hasta el 20 de noviembre exhibiendo una feria que aglutinó toda la oferta académica de nivel superior con asiento en la provincia de Entre Ríos, tanto de universidades como de institutos privados y públicos, para llegar a todos los estudiantes”, dijo Bértoli y agradeció en este aspecto el apoyo dispuesto por el gobernador Gustavo Bordet para que esto sea posible en beneficio de los entrerrianos que deben optar pos sus estudios superiores.

Por otro lado se refirió al otorgamiento de becas culturales y resaltó que se están por realizar las galas del Becario en Escena, cuya inscripción finalizó días atrás. Se trata del concurso de talentos que tiene el organismo en el cual se premia a los ganadores con becas para perfeccionarse o capacitarse en la especialidad artística o cultural en la que se destaca. “Para elegir a los ganadores tenemos un jurado muy prestigioso compuesto por Alexia Loskin, docente y exbailarina clásica; Rubén Clavenzani, actor, autor, director y pedagogo teatral; y Wilton Osan, músico diamantino”, detalló el director.