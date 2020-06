Fotos y video: continúa cortado un camino que une Isletas con Chilcas

Mientras se espera la construcción de la calzada sumergida por parte de la Dirección Provincial de Vialidad -DPV- el camino de tierra que une las localidades de Isletas y Chilcas continúa clausurado.

Se trata del paso sobre el arroyo Doll, en uno de los límites de los departamentos Diamante y Victoria. En el lugar, la calzada sumergida se fue deteriorando a lo largo de los años, recientemente Vialidad hizo una obra provisoria para vehículos livianos pero la correntada se llevó el material y una maquinaria pesada terminó de romper la antigua planchada.

Si bien ya está elaborado el proyecto, según pudo registrar IN, hasta que no se construya la nueva calzada sumergida por el lugar no puede pasar ningún tipo de vehículo por lo que los vecinos de la zona y eventuales transeúntes deben recorrer mayores distancias para llegar a destino. (IN)

El informe de IN:

El paso por el arroyo Doll en fotos:

