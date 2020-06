Finalmente hay fecha para la vuelta de los colectivos dentro de Entre Ríos

La rehabilitación del servicio de transporte de pasajeros en sus recorridos interurbanos, es una de las prestaciones más esperadas desde el comienzo de la cuarentena obligatoria y su retorno será una realidad a partir del próximo jueves 11 de junio.

Articulación provincia-municipios

El regreso de las líneas de ómnibus implica el trabajo de prevención y control en cada una de las localidades a donde llegue el transporte, siendo esencial además el comportamiento responsable de cada uno de los usuarios. A fin de consensuar los parámetros generales, está previsto un contacto para el abordaje específico de la cuestión.

El secretario de Transporte, Néstor Landra, anunció a FM Estación Plus Crespo: “Este martes 9, vamos a estar haciendo una teleconferencia con los 86 intendentes entrerrianos, para definir la implementación del Decreto que firmó el gobernador Gustabo Bordet, mediante el cual rehabilita los servicios. Si bien se ha elaborado un protocolo básico, con las recomendaciones que el COES ha considerado propicias para esta instancia, sobre todo para cuidar a quienes estén viajando y los choferes, la teleconferencia será una instancia para escuchar las propuestas de los municipios e intercambiar ideas. Les enviamos ya los protocolos de bioseguridad para el uso del transporte público, como para que puedan estar revisando el material en estos días previos. Junto al ministro, el martes a las 16:00 nos contactaremos con 40 intendentes y a las 17:30, con los otros 46. De ese modo, para el jueves iniciaríamos el servicio interurbano en la provincia”.

Decisión municipal y localidades en espera

Algunas ciudades deberán aguardar un tiempo más para disponer de colectivos que trasladen a sus vecinos hacia otras localidades. Landra manifestó que “hay municipios a los que no va a entrar el transporte público de pasajeros, como San Justo, Pueblo Liebig, San José, Colón, ciudades que por el momento no serán puntos de destino ni de procedencia, dada su situación epidemiológica. No vamos a tener servicio para esas comunidades, porque han retrocedido de Fase” y agregó: “Incluso puede ocurrir, que en algún municipio no permitan el ingreso del servicio de transporte público y en ese caso, los ómnibus no entrarán. Es una prestación cuya habilitación final y específica estará a cargo de los intendentes”. No obstante, el funcionario se mostró confiado en que con los recaudos, controles y la concientización respectiva, los servicios podrán llegar a las diferentes ciudades: “De la reunión con los intendentes seguramente pueden surgir modificaciones que propicien a que el restablecimiento del servicio sea lo más seguro posible para todos. De hecho, que se mantengan las prestaciones, dependerá de la actitud de todos”.

Los trabajadores de las pequeñas localidades, en su mayoría poblados ubicados a la vera de las rutas que atraviesan la provincia en toda su extensión, son las que en este último tiempo han sentido el impacto de la imposibilidad de llegar a los centros urbanos. Al respecto, Landra comentó: “Les avisaremos a las Juntas de Gobierno, que son alrededor de 200, ya que si bien no tienen terminales, sí presentan garitas. La intención es que los intendentes de cercanía puedan mantener un contacto fluido y articular la comunicación necesaria para poder incluir todos los destinos”.

Estación Plus Crespo accedió al protocolo elaborado por el gobierno provincial, el cual reúne recomendaciones básicas y condiciones para el retorno del servicio público de pasajeros.

Principales puntos:

TRANSPORTE INTERURBANO

¿Quiénes y cómo podrán viajar?

* El transporte público será de uso exclusivo para las personas autorizadas a desplazarse en cumplimiento de las actividades contempladas y habilitadas por las disposiciones del Gobierno Nacional. Es decir, sólo podrán viajar aquellos “exceptuados” en función y cumplimiento de su tarea o actividad económica. Ello deberá ser acreditado con los debidos permisos vigentes.

* Será obligatorio el uso de tapa-boca o barbijo, debiendo cubrir nariz y mentón. El pasajero deberá tenerlo colocado durante el trayecto del servicio. Quienes no dispongan de tal elemento, no podrán viajar.

* Entendiendo que podrían darse situaciones de traslados por motivos de atención médica, entre otros, se indicó que sólo podrán viajar acompañados los menores o personas con discapacidad.

* Las butacas serán asignadas de manera alternada para la ocupación, cualquiera sea la característica del transporte. De este modo, la ocupación total nunca podrá exceder el 50% de la capacidad de pasajeros.

* Se sugirió a los pasajeros, no utilizar el servicio si presentan síntomas de enfermedades respiratorias o síntomas compatibles con coronavirus (fiebre, dolor de garganta, tos y dificultad para respirar). Se solicita cubrirse la boca con un pañuelo descartable o con el codo flexionado, al toser o estornudar. Lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel o alcohol fraccionado al 70%. En caso de haber viajado a países o provincias con circulación viral, o haber tomado contacto con un caso sospechoso o confirmado de coronavirus, deberán comunicarse inmediatamente con el centro asistencial más cercano.

Frecuencias del servicio

* Se habilitan servicios con recorrido dentro de los departamentos de la provincia, priorizando las conexiones de más asidua demanda, siendo exclusivamente para las personas autorizadas a desplazarse en cumplimiento de las actividades permitidas por el Estado Nacional.

* Se autorizan las frecuencias principales, asegurando el “ida y vuelta” a los usuarios. Previamente, las empresas deberán informar a la Secretaría de Transporte los horarios de los servicios que dispondrán en el marco de la emergencia sanitaria, lo cual con ayuda de los municipios, será ampliamente difundido en cada localidad.

Pudo saber este medio, que se estima que para cada enlace “destino-procedencia, y viceversa” habrá horarios por la mañana temprano, al mediodía y noche, como para garantizar que quien se traslada pueda regresar a su hogar en el mismo día. La intención es que haya al menos un recorrido con estas características, pudiendo en algunas ciudades generarse más de una combinación, de acuerdo a la demanda.

¿Cómo obtener el boleto?

* Las ventanillas de cada empresa deberán asegurar que no se produzcan aglomeraciones. Los pasajeros deberán presentarse a tal fin, manteniendo el distanciamiento social y con barbijo o tapa-boca.

* En las boleterías, además de los datos personales al momento de vender un pasaje, se exigirá el permiso de circulación y/o la habilitación de su oficio y un número de teléfono donde se pueda localizar al pasajero. El mismo requerimiento deberán llevar a cabo los choferes y/o guardas del micro, en caso de que un pasajero realice su ascenso en una garita o una parada establecida en localidades donde no existe Terminal de Ómnibus.

¿Cómo y dónde subir o bajar?

* El ascenso y descenso de pasajeros será únicamente en las Terminales de Ómnibus o garitas previamente designadas, a los efectos de facilitar el control de bioseguridad. No obstante, esta medida quedará sujeta a la confirmación de cada municipio, de acuerdo a sus posibilidades y realidad urbanística.

* Los pasajeros deberán ascender y descender manteniendo la distancia social entre sí. La misma condición se recomienda para la entrega o retira de las valijas y/o el equipaje que se transporte en las bauleras.

Exigencias para los prestadores del servicio

* Los choferes deberán usar barbijos o tapa-bocas y máscaras faciales transparentes. El uso de guantes descartables no es obligatorio, pero en caso de hacerlo, los mismos se deberán recambiar al inicio de cada traslado.

* Estará prohibido compartir utensilios personales entre choferes o guardas y pasajeros, ya sea mate, cubiertos, tapaboca u otros elementos de protección personal, entre otros.

Otras disposiciones

* Cada unidad deberá disponer de alcohol en gel o soluciones desinfectantes para manos, propiciando el uso de los mismos por parte de los pasajeros y choferes.

* El transporte deberá circular durante todo el recorrido, en lo posible, en forma ventilada.

* Los baños tendrán que contar con suministro de agua y jabón o tener a disposición alcohol en gel o alcohol fraccionado con agua al 70%. Asimismo, mediante cartelería visible fomentar el cumplimiento del uso de los mismos.

* Choferes y guardas deberán procurar que cada pasajero se mantenga en su asiento y evitar los movimientos innecesarios dentro del transporte público.

* Si algún pasajero presenta síntomas de fiebre y tos, deberá ser aislado del resto de los pasajeros, quedando alejado a una distancia de seguridad de al menos 3 metros. El chofer o guarda, deberán comunicar inmediatamente la situación al 0800-777-8476, a los efectos de recibir las instrucciones que se le indiquen respecto del pasajero enfermo y el resto del pasaje.

* Choferes y/o pasajeros están obligados a denunciar la presencia de personas que cuenten con visibles síntomas de enfermedad coronavirus (COVID-19), pudiendo para ello demorar la salida o dando alerta al centro asistencial más próximo a los fines de iniciar el protocolo de actuación. Esa acción se realizará procurando un trato digno de consideración hacia el pasajero en cuestión y no será motivo de suspensión del servicio. (Fuente: Estación Plus)