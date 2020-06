Finaliza el plazo para gestionar una beca de nivel superior

La inscripción para la gestión de becas de los estudiantes entrerrianos terciarios y universitarios comenzó el 1 de abril y la solicitud se realiza ingresando a la plataforma disponible en el portal web del Instituto Becario: www.institutobecario.gov.ar.

Los estudiantes que aún no iniciaron su trámite, para solicitar una beca nueva o realizar la renovación del beneficio, tienen tiempo hasta hoy martes 30 de junio para concretarlo. Tras ello se iniciará la etapa de evaluación. Luego de generar su usuario, los estudiantes deben cargar en el sistema toda la documentación solicitada. Los que no puedan acceder a la información por cuestiones relacionadas a la pandemia podrán subirla posteriormente, siempre que hayan iniciado la gestión en los plazos establecidos. Vale destacar que la solicitud no se evaluará hasta que el trámite no esté finalizado correctamente.

La documentación requerida es la misma que se pide habitualmente, con la diferencia que deberá estar digitalizada previamente para poder cargarla en la web. Con una tablet o teléfono, los solicitantes deberán escanear o sacar fotografías de su documento de identidad y constancia de CUIL y los tres últimos comprobantes de ingresos familiares para remitirlos como documentación requerida.

Además, la situación académica es un requisito indispensable para los estudiantes del nivel superior, a quienes se les exige aprobar el 70% de las materias en el caso de los terciarios y el 50% para universitarios. También deberán presentar su constancia de alumno regular o la inscripción al ciclo lectivo 2020, boletín de calificaciones de ambos lados firmado por la autoridad educativa en el caso de ser ingresante, analítico actualizado de materias aprobadas y plan de estudio de la carrera. Por último, si el estudiante es menor de 18 años debe consignar un titular responsable para el cobro de la beca.

Atención virtual

En otro orden, Bértoli recordó que la atención del Becario se realiza mediante el chat online que está disponible en la web del organismo, www.institutobecario.gov.ar. El mismo cuenta con una franja horaria extendida, atendiendo de 8 a 20, de lunes a viernes. Allí el equipo del Área Becas del Instituto responderá dudas y consultas acerca del trámite online para la solicitud de becas.

También se reciben mails a la dirección de correo electrónico atpublico@institutobecario.gov.ar