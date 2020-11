Familia devastada por tres muertes por Coronavirus en 20 días

“Cuando me llamaron para hacer el protocolo de despedida, ingresé al hospital y quedé aterrada de ver lo que era la tragedia con tanta gente entubada y en grave estado. Pero me quedo con el trato profesional y humano con que procedieron los trabajadores del hospital, que es realmente para destacar”.

En medio de la soledad, Carolina agradece el acompañamiento de la gente de Gualeguaychú, por las cadenas de oraciones y por la contención en este duro momento: “Todo esto me genera una gran tristeza; espero que Dios no me abandone y que me de las fuerzas para salir adelante y poder criar a mis hijos”, expresó llorando.

Una pesadilla

La familia Bentancor sufre una verdadera pesadilla porque, además de perder a Gastón, murió una tía y un primo de Carolina, también infectados con Coronavirus. La verdad que todo lo que atravesamos es muy triste, sumamente estresante para los nenes y para los padres de Gastón porque era el único hijo. Además la muerte de los dos integrantes de la familia por Coronavirus, es un golpe que nos deja sin palabras” manifestó.

(Fuente: unoentrerios.com)