Este martes habrá una vigilia en Paraná por la legalización del aborto

“Este 29/12 viviremos una jornada decisiva. El Senado vuelve a discutir la legalización del aborto voluntario. Estaremos nuevamente movilizadas en todo el país exigiendo que se reconozca el goce pleno de nuestros derechos humanos”, se lee en la convocatoria nacional.

“Es una vigilia federal y en todos los lugares donde no se viaja a Buenos Aires, se hará en forma local”, señaló María Elena Ale, activista de la Campaña en Entre Ríos.

Recordó que en 2018 desde la provincia partieron 14 colectivos para participar de la vigilia en CABA. En cambio “este año, por la pandemia y porque queremos hacer algo para movilizar el activismo local, con las compañeras decidimos redoblar los esfuerzos para garantizar una actividad en Paraná, que contenga una impronta política. Estamos preparándonos para esa actividad”, explicó.

La vigilia en la capital entrerriana se desarrollará en la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, “porque allí se concentra el centro cívico y representa los poderes”, apuntó Ale. Y remarcó: “Empezará a las 19 y se extenderá hasta que sea ley”. Según las estimaciones, la votación se concretará aproximadamente a las 3 de la madrugada del día 30 de diciembre. Además, Ale aseguró que se aplicarán “todos los cuidados de distanciamiento y las medidas sanitarias”.

La integrante de la Campaña destacó que durante la vigilia del 10 de diciembre pasado, cuando la iniciativa se votó en la Cámara de Diputados, en ese mismo lugar se concentraron “más de 3 mil personas y no quedó ni un papelito, porque nos encargamos de limpiar y ordenar todo y cuidar el espacio público”.

“Expectantes”

“Estamos expectantes. Tenemos la convicción de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y más”, sostuvo Ale en declaraciones a esta Agencia.

Señaló que “pasaron casi mil horas de debate” y en ese sentido remarcó: “No se puede decir que no se debatió, como decía (el senador justicialista José) Mayans. Se habla de aborto hasta en los bares y eso lo hemos logrado gracias al activismo, a la gente de comunicación, al aporte de las universidades y los grupos de militancia barriales y locales”, destacó.

Luego aseveró: “Creemos que ya no hay más excusas. Este es un derecho personalísimo que intenta generar una mejora en un problema de salud muy grave. Así lo ha planteado el Poder Ejecutivo y lo ha fundamentado muy bien. Estamos muy conformes con los fundamentos del proyecto. Hay algunas cosas que las activistas no hubiésemos hecho, pero no es un Congreso que sea enteramente feminista”.

“Esperamos que los senadores voten sabiendo que esto es un problema de salud pública y de justicia social, pero también con la convicción de que no se trata de algo íntimo, que no es un problema moral. Si fuera así, también deberían abstenerse en temas económicos”, opinó Ale. “Apelamos a los senadores y les recordamos que están sentados en una banca en el Congreso de la Nación, no en el living de su casa”, añadió.

También se refirió a las modificaciones que pretende introducir al proyecto el senador por Río Negro, Alberto Weretilneck, a las cuales suscribiría su par entrerriano Edgardo Kueider. El rionegrino pretende establecer el límite hasta la semana 22 para el aborto en caso de violación, limitación que la actual legislación no impone. Además, quiere que se acote la interpretación para la autorización del aborto después de la semana 14 en caso de que estuviera “en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

Ale sostuvo que “los cambios que se introdujeron en la Cámara de Diputados (entre ellos, la incorporación de la objeción de conciencia institucional) fueron con el consenso de los senadores, para que en Senado no se hagan modificaciones. Y ahora aparecen estos cuestionamientos”, lamentó. “Para nosotras, esto forma parte de las maniobras que intentaron extender el debate en la Cámara alta”, acusó.

Más adelante la activista sostuvo que “ya está saldado el debate de la constitucionalidad o no” del aborto. Al respecto precisó que “si se fuera persona desde la concepción, no existiría el artículo 21° del Código Civil (que establece que “si un concebido no nace con vida, se considera que la persona nunca existió”), ni el artículo 86° del Código Penal (que establece las causales para el aborto no punible)”.

Recordó además que el artículo 86° “está desde 1921” y por eso señaló: “Esperamos que este Congreso sea un poco más progresista que quienes legislaron en 1921”.

“Esperamos tener los votos suficientes para darle un inicio a todo esto, porque quien piensa que el 29, el 30 o el 1° termina la cosa, está muy equivocado. Estuvimos casi 100 años y no hemos podido lograr aún que en los hospitales se garantice el derecho del aborto no punible. Así que nos espera un largo camino para garantizar derechos”, finalizó Ale.

Final abierto

A última hora del día previo a la votación, el resultado es incierto aunque -a diferencia del 2018, la balanza se podría inclinar a favor de “los verdes”.

Los números que se manejan son los siguientes: 33 votos a favor del proyecto, 32 en contra, dos ausentes y cinco indecisos.

Entre los “indecisos” figuran dos de los tres senadores nacionales: el peronista Edgardo Kueider y la radical Stella Olalla.

Kueider firmó en disidencia, pero hay dudas sobre su voto en el caso de que no se acepten los cambios que propone. En tanto, la radical Stella Olalla no firmó, lo cual no implica que necesariamente vote en contra.

Así las cosas el final está abierto, hay un virtual empate técnico y recién el 30 a la madrugada se sabrá si el país contará con una ley que posibilita la práctica del aborto.